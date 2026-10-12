نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای تامین گازوئیل مورد نیاز بازار آمریکا و بازار جهانی از روسیه را محکوم کرد و گفت حمایت اقتصادی از مسکو در شرایطی که روسیه شهر‌های اوکراین را بمباران می‌کند، از نظر اخلاقی نادرست است.

جوان آنلاین: از هیل، دون بیکن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا در مجلس نمایندگان آمریکا، از توافق نفتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور، با روسیه انتقاد کرد؛ توافقی که در بحبوحه افزایش هزینه‌های انرژی در آمریکا حاصل شده است.

به گززارش ایرنا، بیکن طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۷۰ درصد آمریکایی‌ها از اوکراین حمایت می‌کنند. تقویت اقتصاد جنگی پوتین از نظر اخلاقی نادرست است؛ زیرا او از این پول برای بمباران شهر‌ها استفاده می‌کند.»

او افزود که سیاست‌های ترامپ در قبال روسیه و اوکراین شکست‌خورده است و آمریکا به جای ابهام اخلاقی، به موضع‌گیری روشن اخلاقی نیاز دارد.

ترامپ روز جمعه اعلام کرد که روسیه در چارچوب توافقی با مسکو، عرضه گازوئیل به آمریکا و بازار جهانی را آغاز خواهد کرد. این توافق در حالی اعلام شده است که تنها چند هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده و افزایش قیمت انرژی به یکی از محور‌های اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که در گفت‌وگویی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، توافق شده است مسکو بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند. به گفته او، ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر و یک میلیون تن دیگر پس از آن در اختیار بازار قرار خواهد گرفت.

این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگ آمریکا علیه ایران به افزایش قیمت سوخت منجر شده و تنگه هرمز، یکی از مسیر‌های راهبردی انتقال نفت و انرژی در جهان، بسته شده است.

بیکن پیش‌تر نیز از سیاست‌های کاخ سفید در قبال جنگ روسیه و اوکراین انتقاد کرده بود. او در نوامبر سال گذشته میلادی، در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز، از ترامپ خواسته بود حمایت قاطع‌تری از اوکراین نشان دهد و نگاه واقع‌بینانه‌تری به سیاست‌های پوتین داشته باشد.