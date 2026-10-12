حملات عربستان به چند منطقه یمن؛ ۹ شهید در حمله به منازل مسکونی در الجوف

منابع رسانه‌ای از حملات موشکی و هوایی عربستان به مناطقی در استان‌های محویت، تعز، جوف و صعده یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی المسیره امروز از حملات عربستان به چند منطقه یمن خبر داد.

بر اساس گزارش خبرنگار المسیره در استان محویت، حمله هوایی عربستان به شهرستان شبام کوکبان، خسارت‌هایی به اموال و دارایی‌های شهروندان وارد کرده است.

خبرنگار این شبکه در استان تعز نیز گزارش داد که بر اثر اصابت گلوله‌ای که نیرو‌های وابسته به عربستان به روستای المخعاف در منطقه عزله الاقروض، واقع در شهرستان المسراخ، شلیک کردند، یک کودک شهید و مادرش زخمی شده است.

همچنین خبرنگار المسیره در استان جوف اعلام کرد که در پی بمباران منازل شهروندان در شهرستان خب و الشعف توسط هواپیما‌های ائتلاف تحت رهبری عربستان، دست‌کم ۹ نفر، از جمله دو کودک و یک زن، شهید و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش دیگری از خبرنگار این شبکه در استان صعده، مناطق مختلف شهرستان مرزی باقم هدف حملات موشکی عربستان قرار گرفته‌اند.

این حملات درحالی انجام شده است که طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده است.

همزمان درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به ویژه در محور تعز ادامه دارد.