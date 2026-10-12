شب دشوار شیاطین سرخ

جوان آنلاین: منچستریونایتد که به واسطه کسب نتایج ضعیف و ناامیدکننده در لیگ برتر انگلیس، خشم هواداران خود را برانگیخته، امیدوار است با موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا از این بحران خارج شود.

هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری ۹ دیدار (لانس - اسپورتینگ، صباح باکو - اسلاویا پراگ، آرسنال - لیل، اتلتیکومادرید - منچستریونایتد، گالاتاسرای - بارسلونا، اینتر - کلوب بروژ، لایپزیش - پی‌اس‌وی آیندهوون، وایکینگ - بایرن مونیخ، و ویارئال - ناپولی) آغاز می‌شود. بی‌شک، اما نگاه‌ها عمدتاً به ورزشگاه واندا متروپولیتانو است؛ جایی که گلن نایبرگ، ساعت ۲۲:۳۰ با دمیدن در سوت خود، دستور به شروع نبرد اتلتیکو مادرید با منچستر یونایتد می‌دهد.

شاگردان کریک برخلاف روندی که در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و جام اتحادیه این کشور در پیش گرفتند، لیگ قهرمانان اروپا را با برتری پرگل مقابل صباح باکو آغاز کردند. برتری پرگلی که باعث حضور شیاطین سرخ در رده چهارم جدول شد. درست برخلاف اتلتیکو مادرید، حریف امروز منچستریونایتد که در هفته نخست برابر لیورپول تن به شکست داد و خانه‌نشین رده بیست و پنجم جدول شد. این در حالی است که شاگردان سیمئونه در لالیگا با کسب نتایج قابل قبولی در رده دوم جدول حضور دارند. با کسب شش برد، یک مساوی و تنها یک باخت از هشت بازی. با وجود این هم سیمئونه و هم کریک خوب می‌دانند که داستان لیگ قهرمانان اروپا کاملاً متفاوت از لیگ‌هایی است که در آن مشغول نبرد هستند.

اتلتیکو مادرید بدون شک بعد از شکست در آنفیلد، به دنبال جبران است. سیمئونه روی حمایت هوادارانش در مصاف با شیاطین سرخ حساب ویژه‌ای باز کرده است. تیم سیمئونه در چهار بازی اخیر (خانگی) برنده میدان بوده است. پیروزی در دربی مادرید و موفقیت مقابل آلاوس نشان از آمادگی بالای این تیم دارد. تیمی که با تکیه بر انسجام دفاعی، پرس در میانه میدان و صد البته انتقال سریع توپ به مناطق خطرناک زمین می‌تواند حریف را به چالش بکشد و با استفاده از اشتباهات آنها برای خود فرصت گلزنی ایجاد کند. تاکتیکی که بی‌شک امشب می‌تواند کریک و یارانش را به دردسر بیندازد اگر فکری برای آن نشده باشد.

کریک امیدوار است برتری مقابل صباح باکو اعتماد به نفس از دست رفته شاگردانش را بازسازی کرده باشد. هرچند که نتایج پرنوسان و ضعیف یونایتد‌ها بدون شک کادر فنی را هم تحت تأثیر قرار داده است، خصوصاً که در پی نتایج اخیر، مدیران منچستر متقاعد شدند که مایکل کریک، سرمربی ۴۵ ساله این تیم توانایی لازم برای ارتقای سطح شیاطین سرخ را در بلندمدت ندارد و به همین منظور با برخی مربیان از قبیل ناگلزمن وارد گفت‌و‌گو شدند. مگر آنکه کریک بتواند با رخ دادن یک معجزه، جایگاه خود را روی نیمکت منچستر حفظ کند.

مشکل منچستریونایتد صرفاً ضعف کیفیت فردی و گل‌نزدن نیست. این تیم در ایجاد تعادل بین خطوط خود با مشکل مواجه است، به طوری که هنگام از دست دادن توپ نمی‌تواند سریع به آرایش دفاعی برگردد و در لحظات حساس، کنترل بازی را به دست بگیرد. صد البته که غیبت نفراتی، چون ماتیاس دلیخت، بنجامین ششکو و مانوئل اوگارته به دلیل مصدومیت نیز دست کادرفنی را در پوست گردو قرار داده، اما آنچه مسلم است، شیاطین سرخ برای رهایی از این بحران نیازمند یک معجزه هستند و لیگ قهرمانان اروپا می‌تواند همان معجزه باشد. البته به شرط آنکه مشکلات لیگ برتر در مصاف با اتلتیکو تکرار نشود و یونایتد‌ها بتوانند برای کسب امتیاز از حریف خود در هفته دوم، فاصله خطوط میانی را حفظ کنند و بیش از هرچیز دنبال حفظ انسجام تیمی و تدارک دیدن ضدحملات خطرناک باشند.