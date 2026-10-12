کد خبر: 1384240
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
سیمئونه در پی جبران در خانه

شب دشوار شیاطین سرخ

جوان آنلاین: منچستریونایتد که به واسطه کسب نتایج ضعیف و ناامیدکننده در لیگ برتر انگلیس، خشم هواداران خود را برانگیخته، امیدوار است با موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا از این بحران خارج شود. 
هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری ۹ دیدار (لانس - اسپورتینگ، صباح باکو - اسلاویا پراگ، آرسنال - لیل، اتلتیکومادرید - منچستریونایتد، گالاتاسرای - بارسلونا، اینتر - کلوب بروژ، لایپزیش - پی‌اس‌وی آیندهوون، وایکینگ - بایرن مونیخ، و ویارئال - ناپولی) آغاز می‌شود. بی‌شک، اما نگاه‌ها عمدتاً به ورزشگاه واندا متروپولیتانو است؛ جایی که گلن نایبرگ، ساعت ۲۲:۳۰ با دمیدن در سوت خود، دستور به شروع نبرد اتلتیکو مادرید با منچستر یونایتد می‌دهد. 
شاگردان کریک برخلاف روندی که در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و جام اتحادیه این کشور در پیش گرفتند، لیگ قهرمانان اروپا را با برتری پرگل مقابل صباح باکو آغاز کردند. برتری پرگلی که باعث حضور شیاطین سرخ در رده چهارم جدول شد. درست برخلاف اتلتیکو مادرید، حریف امروز منچستریونایتد که در هفته نخست برابر لیورپول تن به شکست داد و خانه‌نشین رده بیست و پنجم جدول شد. این در حالی است که شاگردان سیمئونه در لالیگا با کسب نتایج قابل قبولی در رده دوم جدول حضور دارند. با کسب شش برد، یک مساوی و تنها یک باخت از هشت بازی. با وجود این هم سیمئونه و هم کریک خوب می‌دانند که داستان لیگ قهرمانان اروپا کاملاً متفاوت از لیگ‌هایی است که در آن مشغول نبرد هستند. 
اتلتیکو مادرید بدون شک بعد از شکست در آنفیلد، به دنبال جبران است. سیمئونه روی حمایت هوادارانش در مصاف با شیاطین سرخ حساب ویژه‌ای باز کرده است. تیم سیمئونه در چهار بازی اخیر (خانگی) برنده میدان بوده است. پیروزی در دربی مادرید و موفقیت مقابل آلاوس نشان از آمادگی بالای این تیم دارد. تیمی که با تکیه بر انسجام دفاعی، پرس در میانه میدان و صد البته انتقال سریع توپ به مناطق خطرناک زمین می‌تواند حریف را به چالش بکشد و با استفاده از اشتباهات آنها برای خود فرصت گلزنی ایجاد کند. تاکتیکی که بی‌شک امشب می‌تواند کریک و یارانش را به دردسر بیندازد اگر فکری برای آن نشده باشد. 
کریک امیدوار است برتری مقابل صباح باکو اعتماد به نفس از دست رفته شاگردانش را بازسازی کرده باشد. هرچند که نتایج پرنوسان و ضعیف یونایتد‌ها بدون شک کادر فنی را هم تحت تأثیر قرار داده است، خصوصاً که در پی نتایج اخیر، مدیران منچستر متقاعد شدند که مایکل کریک، سرمربی ۴۵ ساله این تیم توانایی لازم برای ارتقای سطح شیاطین سرخ را در بلندمدت ندارد و به همین منظور با برخی مربیان از قبیل ناگلزمن وارد گفت‌و‌گو شدند. مگر آنکه کریک بتواند با رخ دادن یک معجزه، جایگاه خود را روی نیمکت منچستر حفظ کند. 
مشکل منچستریونایتد صرفاً ضعف کیفیت فردی و گل‌نزدن نیست. این تیم در ایجاد تعادل بین خطوط خود با مشکل مواجه است، به طوری که هنگام از دست دادن توپ نمی‌تواند سریع به آرایش دفاعی برگردد و در لحظات حساس، کنترل بازی را به دست بگیرد. صد البته که غیبت نفراتی، چون ماتیاس دلیخت، بنجامین ششکو و مانوئل اوگارته به دلیل مصدومیت نیز دست کادرفنی را در پوست گردو قرار داده، اما آنچه مسلم است، شیاطین سرخ برای رهایی از این بحران نیازمند یک معجزه هستند و لیگ قهرمانان اروپا می‌تواند همان معجزه باشد. البته به شرط آنکه مشکلات لیگ برتر در مصاف با اتلتیکو تکرار نشود و یونایتد‌ها بتوانند برای کسب امتیاز از حریف خود در هفته دوم، فاصله خطوط میانی را حفظ کنند و بیش از هرچیز دنبال حفظ انسجام تیمی و تدارک دیدن ضدحملات خطرناک باشند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: منچستریونایتد ، لیگ برتر ، انگلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

تذکر مفسر کبیر

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمایت آقای خاص از امباپه

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

میراث امریکا پس از ترک عراق 

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار