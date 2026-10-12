تکرار رکورد پپ در سیتی

جوان آنلاین: فروپاشی لیورپول در آنفیلد نشان داد منچسترسیتی برای یکه‌تازی در لیگ برتر انگلیس صرفاً نیازمند حضور پپ روی نیمکت نیست.

هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس درحالی عصر یک‌شنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که سیتیزن‌ها با آتش‌بازی در آنفیلد، جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کردند. برتری پرگلی که ثابت کرد رقابت نه صرفاً به حفظ ظاهر است و نه حتی متکی به روند نتایج قبلی، بلکه در توانایی کنترل یک مسابقه بزرگ خلاصه می‌شود. دقیقاً همان کاری که انزو مارسکا در ورزشگاه آنفیلد انجام داد و آن کنترل حریف در زمین بازی بود.

مارسکا خوب می‌دانست کسب امتیاز برابر لیورپولی که در پنج بازی اخیر خود شکست نخورده و مسابقاتش را با دو برد و سه تساوی به پایان رسانده است کار ساده‌ای نیست. همین باور باعث شد تمام تمرکزش را روی کنترل بازی بگذارد، به همین دلیل هم شاگردان مارسکا نه فقط در مالکیت توپ و میدان، که در شانس و امید گلزنی، مجموع شوت‌ها به سمت دروازه، مهار توپ، ضربات آزاد، کرنر و حتی پاس‌کاری از حریف سرتر بودند. برای اینکه میزبان در هفته ششم، توان و کیفیت لازم را برای تحمیل سبک بازی خود به صدرنشین لیگ نداشت.

شاگردان آندونی ایرائولا ترسی از فشار روی خط دفاع حریف و جلو کشیدن برای گلزنی نداشتند، اما در برابر تیمی، چون منچسترسیتی که برای رسیدن به نتیجه دلخواه نیازی به ارائه یک بازی پرریسک و بی‌محابا ندارد، این تاکتیک خیلی جوابگو نیست. در واقع، لیورپول برای تبدیل مالکیت و فشار مقطعی به موقعیت مؤثر نیازمند ارتباط منسجم‌تری میان خطوط بود. برابر چنین حریفی شما باید بتوانید با گردش سریع توپ، جابه‌جایی بازیکنان و استفاده از فضا‌های پشت خط میانی، ساختار دفاعی رقیب را مختل کنید. ناکامی لیورپول در استفاده از فرصت‌ها در نیمه نخست به وضوح ثابت کرد که فشار میزبان کارایی لازم را نداشته است.

در مقابل، سیتیزن‌ها با مدیریت جریان بازی و حفظ تمرکز، توانستند شرایط را به سود خود تغییر دهند. مهم‌ترین تفاوت دو تیم در این بازی موفقیت منچسترسیتی در تبدیل کردن موقعیت‌های حساس بازی به گل بود، دقیقاً همان مورد مهمی که لیورپول نتوانست حتی با تکیه بر امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش از عهده آن برآید. همین مسئله باعث شد جهنم آنفیلد برای منچسترسیتی به بهشت تبدیل شود. هرچند که اخراج رایان گراونبرخ در دقیقه ۶۳ را هم نمی‌توان در برد پرگل (۳ بر صفر) سیتیزن‌ها نادیده گرفت. میزبان تقریباً ۳۰ دقیقه ناچار بود فضای بیشتری را پوشش دهد و در عین حال برای جبران نتیجه جلو هم بکشد. در چنین شرایطی پرواضح است که تیمی با توانایی حفظ توپ و استفاده از فضا‌های آزاد می‌تواند کنترل بیشتری روی بازی پیدا کند و به نتیجه دلخواه برسد. در واقع، سیتیزن‌ها صرفاً چند دقیقه بعد از ۱۰ نفره شدن حریف بود که پایشان به گلزنی باز شد و لیورپول را در خانه خود به زانو درآوردند.

البته واضح بود که کمبود ستاره دیر یا زود کار دست لیورپول می‌دهد، اما در شبی که قرمزها، مارسکا را به گواردیولا رساندند (کسب ۱۸ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن در شش هفته ابتدایی لیگ برتر) ایرائولا، سرمربی قرمز‌های آنفیلد معتقد بود تیمش نه به منچسترسیتی، که به داور مسابقه باخته است: «همه چیز واضح بود. ما دو بازی متفاوت را تجربه کردیم. یکی تا قبل از دقیقه ۶۰ و یکی بعد از ۱۰ نفره شدن که باعث شد حریف ابتکار عمل را به دست بگیرد.» مارسکا، سرمربی سیتیزن‌ها، اما با کنایه‌ای سنگین، هواداران حریف را مخاطب قرار داد: «آن‌ها سر و صدا کردند، ما آواز خواندیم.»