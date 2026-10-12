کد خبر: 1384234
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش آلمان به توافق گازوئیلی آمریکا و روسیه

3 صدراعظم آلمان ضمن انتقاد از توافق عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا، هرگونه حمایت اروپا از توافقی که فشار بر مسکو را کاهش دهد، رد کرد.

جوان آنلاین: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت: آلمان و اروپا این اقدام را نمی‌پذیرند و همچنان در کنار اوکراین خواهند ایستاد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، صدراعظم آلمان در ادامه تاکید کرد: ما به توافق بین ایالات متحده و روسیه در مورد صادرات گازوئیل توجه داریم. برای آلمان و اروپا، چنین تصمیمی غیرممکن است. روسیه فقط تحت فشار به‌طور جدی مذاکره خواهد کرد و به همین دلیل است که ما به تحریم‌های خود علیه روسیه پایبندیم.

مرتس با نادیده گرفتن حملات اوکراین به زیرساخت‌های روسیه که مقامات این کشور آنها را «حملات تروریستی» قلمداد می‌کنند، عملیات نظامی روسیه را محکوم و ادعا کرد که پس از هدف قرار دادن «زیرساخت‌های انرژی غیرنظامی در اوکراین توسط مسکو»، کشور‌های غربی باید تحریم‌های شدیدتری را اعمال کنند.

وی افزود: روسیه به پیشنهادات اخیر پاسخ مثبتی نمی‌دهد و تنها در صورتی که فشار واقعی را احساس کند، به میز مذاکره خواهد آمد. شما می‌توانید این را در پیشنهاد آتش‌بس انرژی که توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ارائه شد، ببینید.

مرتس خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها در مورد آخرین تحولات و استراتژی درست در قبال روسیه با دولت ترامپ در تماس هستند. ما همچنان به دنبال مسیری مشترک برای کمک به پایان دادن به این جنگ هستیم. مطمئنا دیدگاه‌های متفاوتی در مورد برخی مسائل وجود دارد.

صدراعظم آلمان بار دیگر تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌تواند روی آلمان و اروپا حساب کند و افزود که رهبران اروپایی در نشست آتی خود در بروکسل در مورد آخرین تحولات بحث و رایزنی خواهند کرد.

اوایل هفته دونالد ترامپ از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازار‌های جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد. همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمد‌های جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و ولودیمیر زلنسکی مورد انتقاد قرار گرفت.

دونالد ترامپ پیشتر با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد آتش‌بس در حوزه انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار شده است. ولودیمیر زلنسکی در واکنش به این خبر به باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس گفت: اعلام آتش‌بس برای من خبر جدیدی بود، اما اگر روس‌ها با آتش‌بس انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد.

این درحالیست که ایگور آنانسکیخ، معاون رئیس کمیته انرژی دومای دولتی روسیه ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس میان مسکو و کی‌یف در حوزه انرژی، گفت که این ادعا با هدف مهار قیمت جهانی نفت مطرح شده است.

برچسب ها: آلمان ، آمریکا ، روسیه
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