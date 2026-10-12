ترامپ از توافق با پوتین بر سر عرضه گازوئیل دفاع کرد

جوان آنلاین: ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: اتحادیه اروپا ۲۵۰ میلیارد دلار بابت انرژی به روسیه پرداخت کرد، اما رسانه‌های «جعلی» نمی‌خواهند به این ماجرا نزدیک شوند. من تصمیم درستی برای مردم آمریکا گرفتم؛ همیشه اول آمریکا!

به گزترش ایرنا، ترامپ روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری «آتش‌بس در حوزه انرژی» موافقت کرده‌اند و حملات به تاسیسات انرژی یکدیگر را متوقف خواهند کرد.

با این حال، ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، در گفت‌و‌گو با اکسیوس اعلام کرد که از این توافق اطلاعی نداشته است. او افزود اگر روسیه با آتش‌بس در حوزه انرژی موافقت کند، اوکراین نیز آن را خواهد پذیرفت.

ترامپ روز جمعه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود اعلام کرد: من به تازگی گفت وگویی بسیار موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه داشتم که طی آن توافق شد روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند، در طول ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر تحویل دهد و بلافاصله پس از آن نیز یک میلیون تن دیگر عرضه کند.

رئیس جمهوری آمریکا که با پیامد‌های اقتصادی جنگ بی دلیل و فرسایشی خود علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره کشورش دست و پنجه نرم می‌کند، مدعی شد: علاوه بر این، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه، این کشور در مدت‌زمان کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن گازوئیل دیگر تحویل خواهد داد.

ترامپ با تکرار ادعا‌ها درباره تنگه هرمز که در اختیار ایران است، مدعی شد: با توجه به کنترل کامل ما بر تنگه هرمز و این اعلام بزرگ درباره انرژی روسیه، قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان، با سرعتی بی‌سابقه و به‌سرعت کاهش خواهد یافت! کاهش قیمت‌ها برای مردم آمریکا به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون زحمتکش کشورمان، بزرگ‌ترین اولویت من است. این اعلامیه‌ای بسیار بزرگ و مهم است. علاوه بر این، باید درک شود که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!

این ادعای ترامپ در حالی است که تحلیلگران آمریکایی معتقدند جدیدترین تلاش او برای انجام یک توافق ژئوپلیتیک جهت کاهش کمبود عرضه گازوئیل پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر (آبان ماه)، بعید است تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد.

به گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، موهیت کومار، اقتصاددان ارشد بخش اروپا در موسسه «جفریز» (Jefferies)، با اشاره به تلاش ترامپ برای کاهش قیمت گازوئیل و مخالفت داخلی با توافق صورت گرفته، در یادداشتی نوشت: اگرچه افزایش عرضه گازوئیل تا حدی فشار بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اما بعید است که حجم‌های توافق‌شده تفاوت چشمگیری ایجاد کنند.

تحلیلگران شرکت «کوانتوم استراتژی» سنگاپور، نتیجه‌ای بسیار بدبینانه را تشریح کردند: ما انتظار داریم این توافق از نظر اقتصادی شکست بخورد. ما همچنان به دنبال خرید نفت تقطیری و نفت خام هستیم.

آنها مدعی شدند: انتظار داریم (ولادیمیر) پوتین این توافق را به مثابه دعوتی آشکار برای تشدید «جنگ در منطقه خاکستری» (gray-zone warfare) در اروپا تا سطحی بسیار بالاتر تلقی کند. پیامد‌های این امر برای یورو و اوراق قرضه دولتی اتحادیه اروپا منفی خواهد بود، چرا که قدرت‌های اروپایی برای تضمین امنیت و دفاع خود به تکاپو خواهند افتاد.

از طرف دیگر نیز تحلیلگران گروه بانکداری «لومبارد اودیه» مستقر در ژنو، گفتند که این توافق، علاوه بر برنامه‌های چین برای از سرگیری صادرات سوخت پالایش شده، به‌طور بالقوه قابل توجه است، زیرا کمبود گازوئیل پیامد‌های تورمی اختلال در عرضه انرژی، به‌ویژه از طریق حمل‌ونقل، کشاورزی و تولید صنعتی را تشدید کرده است.

اما آنها هشدار دادند که محموله‌های اعلام‌شده معادل محموله تحویل‌شده نیستند و هیچ‌کدام از این توافق‌ها بلافاصله زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازیابی نمی‌کنند یا حمل‌ونقل دریایی را عادی نمی‌سازند.