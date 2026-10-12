اعلام ترکیب تراکتور مقابل الشمال؛ جانشین بیرانوند مشخص شد

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و الشمال قطر از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار می‌شود.

این تیم که هفته گذشته پس از تساوی یک - یک مقابل انقلاب در لیگ برتر ایران تحت تأثیر مصاحبه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان خود با حاشیه رو‌به‌رو و منجر به اخراج او از جمه سرخ‌های تبریز شد قرار است برای بازی امشب با ترکیب زیر به میدان برود:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور، خامروبکوف، مهدی حسینی، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده