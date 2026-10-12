تقویت نقاط قوت و رفع موانع نیازمند تحول جدی است

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور ضمن تشکر از رئیس‌جمهور، همه مدیران و فعالان حوزه سلامت و گروه‌های جهادی و خیرین که در این رویداد ملی حضور یافته‌اند گفت: اگر پس از پیروزی بر استکبار در جنگ رمضان به دنبال ایران قوی‌تر هستیم و از ایران قوی‌تر صحبت می‌کنیم، باید به دنبال حکمرانی قدرتمند باشیم. در حکمرانی، دو عنصر را معصوم می‌فرمایند: «نعمتان مجهولتان: الصحة و الأمان»؛ سلامت و امنیت دو نعمت بزرگی هستند که همه از آنها غافل هستند.

به گزارش تسنیم، وی سلامت را یکی از پایه‌های اساسی قدرت ملی دانست و گفت: قدرت یک جامعه فقط به امکانات و زیرساخت‌ها نیست؛ توان مردم برای مواجهه با بحران‌ها، استمرار فعالیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی نیز بخشی از قدرت کشور است. سلامت بیشتر، زمینه تاب‌آوری بیشتر را فراهم می‌کند. جامعه‌ای که در آن پیشگیری جدی گرفته شود، خدمات سلامت در دسترس باشد و بیماری‌ها به‌موقع شناسایی شوند، در برابر بحران‌ها آمادگی بیشتری خواهد داشت و مسیر برون‌رفت از آنها هموارتر خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: بنابراین، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت صرفاً هزینه کردن برای درمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در توان انسانی کشور، تاب‌آوری اجتماعی، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و ساخت ایران قوی است. در برهه خطیر کنونی، میهن اسلامی و نظام سلامت کشور با فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند که تقویت نقاط قوت و عبور از موانع، نیازمند یک تحول بنیادی است.