وزیر امور خارجه ژاپن و نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دیداری در توکیو، بر اهمیت دستیابی به توافق نهایی میان ایران و آمریکا، از جمله در موضوع هسته‌ای، و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد تأکید کردند.

جوان آنلاین: در این بیانیه که در تارنمای وزارت امور خارجه ژاپن منتشر شد، آمده است: توشیمیتسو موتگی (Toshimitsu Motegi) در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در توکیو، از نقش بسیار مهم قطر به عنوان میانجی در موضوع ایران قدردانی و خواستار تداوم این همکاری‌ها برای آرام‌سازی اوضاع این منطقه شد ...

وزیر امور خارجه ژاپن همچنین با تاکید بر اینکه توکیو در حال پیشبرد طرح «هند-آرام آزاد و باز» (FOIP) برای افزایش خوداتکایی و تاب‌آوری کشورهاست، اعلام کرد که این کشور آسیای شرقی یک برنامه همکاری جامع برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و انرژی کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله قطر، تدوین کرده است.

وی تاکید کرد که ژاپن مایل است، نقشی فعال در پروژه‌های جاری قطر مانند توسعه استخراج گاز مایع طبیعی، افزایش ظرفیت مراکز پردازش پسماند و پروژه‌های زیرساختی راه‌آهن و فرودگاه، ایفا کند.

پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با میانجی‌گری پاکستان و با هدف توقف درگیری‌ها و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشنگتن به امضا رسید. با این حال، روند اجرای این تفاهم‌نامه با کارشکنی‌ها و بدعهدی‌های آمریکا مواجه شد و حملات مجدد این کشور به ایران، در کنار عمل نکردن واشنگتن به تعهدات خود، روند دستیابی به توافق نهایی را با مانع روبه‌رو کرد.

در همین چارچوب، تهران بر ضرورت پایبندی آمریکا به تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تأکید کرده و معتقد است تداوم روند دیپلماتیک و دستیابی به توافقی پایدار، مستلزم پایان دادن واشنگتن به اقدامات مغایر با تفاهم‌های صورت‌گرفته است.