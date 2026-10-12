رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ترجیح عمل بر حرف و ادعا، خواستار فراهم شدن زمینه مشارکت همه افراد در خدمت به مردم شد و گفت: در میدان عمل، هرکس می‌تواند قدمی به جلو بردارد، باید پیش بیاید.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور گفت: با پیروزی انقلاب، ایمان همه ما این بود که راه و دین ما برتر از الگو‌های دیگران است.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: اگر این باور درست است، لازمه‌اش این است که در عمل «بهترین» باشیم. اگر قرار است بهترین باشیم، باید در خدمت به مردم و حل مشکلات آنان پیش‌قدم شویم. نمی‌شود ادعای برتری کنیم، اما نتوانیم در جایگاه خدمتگزاری واقعی به مردم قرار بگیریم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای تحقق این هدف، همه ما از دوران دانشجویی تلاش کردیم، درس خواندیم، زحمت کشیدیم و بی‌خوابی‌ها تحمل کردیم تا به امروز رسیدیم. در این مسیر، هر جا که ضرورت داشت صادقانه در خدمت مردم بودیم؛ از دوران کارگری و جبهه‌های نبرد تا فعالیت در بخش درمان و بیمارستان‌ها؛ همه شما در این مسیر حضور داشته‌اید.

پزشکیان افزود: امروز در پیچ تاریخی خطرناکی قرار داریم. جنگی که اکنون با آن مواجهیم، صرفاً با تفنگ و موشک حل نمی‌شود؛ اگرچه آن تهدید‌ها هم وجود دارد، اما بدتر از آن، وضعیت اقتصادی است که رقم زده‌اند. ما خودمان موظفیم که مشکل مردم را حل کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: میدان یعنی نشان دهیم الان این جنگ خطرناک‌تر از جنگ گذشته و پیچیده‌تر است. قدم اول آن، جنگ با نفس خودمان و با منیت است. قدم دوم این است که در این روند، ما با علم و آگاهی و با این تجربه، مگر می‌شود باشیم و مردم مشکل داشته باشند؟ فقط بهداشت و درمان نیست.

وی ادامه داد: کسی که فقیر است، در خطر است؛ کسی که در حاشیه است، در خطر است؛ کسی که پیر، سرپرست خانوار یا یتیم است، در خطر می‌باشد. این افراد هم از نظر پزشکی اعتقادی، اجتماعی و سیاسی در خطر هستند و ما باید اینها را ببینیم. ما ساختار خوبی در این مملکت داریم. این مساجد جایی هستند که ما می‌توانیم از آنجا افراد را شناسایی کرده و به آنها کمک کنیم.

پزشکیان اظهار داشت: دولت در این وضعیت نمی‌تواند چنین کاری را انجام بدهد. ساختاری دارد؛ یک عده‌ای هم اداری هستند به قولی، صبح می‌آیند و ظهر می‌روند. انتظار اینکه اینها بتوانند آن کار را انجام بدهند، من خودم انتظار ندارم. دارم تلاش می‌کنم، ولی ۸۰ هزار مسجد داریم؛ به ازای هر ۱۲۰۰ نفر یک مسجد داریم، کافی است باور کنیم که ما باید مشکل همه را حل کنیم.

اگر با مردم نباشیم، همه آنچه را که داریم از دست خواهیم داد

رئیس جمهور تصریح کرد: همه شما دانشگاهی هستید، همه شما فدایی هستید. همه حرفم این است که اگر به فکر مردم باشیم، راه پیدا می‌کنیم. ولی اگر به فکر مطب، پول، خانه، پست و مقام باشیم، آن وقت برای خودم راه پیدا می‌کنم، نه برای مردم. من اگر به فکر مردم باشم، پست و پول و مقامم خواهد آمد. این گونه نیست که وقتی مردم عده‌ای را ببینند که به فکر آنها هستند، به آن افراد اقبال و باور پیدا می‌کنند. ولی اگر با مردم نباشیم، همه آنچه را که داریم از دست خواهیم داد.

اگر توانستیم در جنگ پیروز شویم، به خاطر بسیج بود

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی با وجود علم، قدرت و جایگاهی که داریم، باید دست مردم را بگیریم و به آنها کمک کنیم. می‌توانیم این کار را بکنیم. اصلاً هر کدام از شما می‌توانید در جایی قرار بگیرید که من ایستاده‌ام. من هیچ‌چیزی از شما برتر ندارم. هر کدام از شما می‌توانید همین جایی باشید که من هستم. همه شما در جبهه‌ها و در صحنه‌ها فداکاری کرده‌اید. اگر توانستیم در جنگ پیروز شویم، به خاطر بسیج بود؛ بسیجی که دکانش را بست، بسیجی که درس و خانه و مزرعه را رها کرد و مفت و رایگان، در جبهه‌ها برای دفاع از این مملکت ایستاد.

برای حل مشکل مردم باید برخاست

رئیس جمهور ادامه داد: ما ماندیم که راهشان را ادامه دهیم، نه اینکه به دنبال پست و نام باشیم و این امتحان سختی است که ما در آن قرار گرفتیم. مردم مشکل دارند و ما مسئول هستیم. حالا ما نخبه اعم از دانشگاهی، پزشک و ... هستیم. برای حل مشکل مردم باید برخاست. آن زمان که دانشجو بودیم، این کار‌ها را می‌کردیم. حالا علم، مهارت، پول و شهرت و خیلی امکانات داریم که می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

پزشکیان عنوان کرد: بیاییم آنچه را که داریم برای حل مشکل مردم در طبق اخلاص بگذاریم. آن وقت ببینیم چگونه آمریکا، اسرائیل یا هر قلدر دیگری در دنیا بتواند به مردم ما دهن‌کجی کند. این ما هستیم که باید جواب آنها را بدهیم. مردم اگر ببینند ما خالصانه در خدمتشان هستیم، با تمام وجود چنان که نشان دادند، ایستاده‌اند و تحمل کرده‌اند، خواهند ایستاد.

باید در عمل نشان دهیم که با مردم هستیم

رئیس جمهور اظهار داشت: این ما هستیم که باید ثابت کنیم در آن مسیر همچنان با همان باور، اعتقاد و ایمان فرار داریم. باید بتوانیم دست به دست هم بدهیم و در عمل نشان دهیم که با مردم هستیم؛ این کار را باید در عمل نشان دهیم نه در حرف. مردم عمل را خوب می‌فهمند؛ مردم رفتار را بهتر از گفتار من می‌فهمند. عمل من است که نشان می‌دهد راست می‌گویم یا دروغ می‌گویم.

پزشکیان ادامه داد: اگر خدمتگزار مردم هستیم باید نشان دهیم. باز هم باید صادقانه، بی‌منت و مزد و بدون هیچ شهرتی به صحنه بیاییم. نه به عنوان اینکه پاداشی بگیریم. پاداش را باید از خدا بگیریم وگرنه اگر خدمتی می‌کنیم و پولی می‌گیریم، منتی ندارد، خدمت کردیم و پول خود را گرفتیم، البته گاهی اوقات هم اضافه گرفتیم. آن موقع که دانشجو بودیم تلاش می‌کردیم بخیه زدن یاد بگیریم که بیماری که می‌آید و زخم دارد، ما بخیه بزنیم و درد او را درمان کنیم تا از ما خوششان بیاید و ببینند ما مسلمان هستیم و این‌گونه خدمت می‌دهیم؛ یعنی دلمان می‌خواست زود یاد بگیرد که بتوانیم گره‌ای باز کنیم.

کسی را از خدمت به مردم محروم نکنیم

وی با اشاره به مشکلات حوزه دارو گفت: در میدان دارو کمک کنید، دست به دست هم بدیم، بسیج بشویم و همه آن کسانی که به فکر این مردم هستند و به فکر حل مشکلات و رفع آلام و درد آنها هستند را جذب کنیم. عمل را بپذیریم، نه حرف را؛ حرف و ادعا که خیلی ساده است. در عمل هر کسی می‌تواند یک قدم جلو بیاید؛ جلو بیاید. کسی را حذف نکنیم، کسی را از هم‌کاری و خدمت به مردم محروم نکنیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: همان ۹۰ میلیون نفری که رهبر عزیز گفته‌اند، همه باید در حد و توان خود بسیجی شوند. این چیزی است که ما از شما عزیزان انتظار داریم. مسجد محلی است که در آن می‌توان با مردم گفت‌و‌گو کرد، نه برای درمان بلکه برای همراهی و همدردی. اگر بتونیم این کار را بکنیم، خواهیم توانست از همه این سختی‌ها با عزت و سربلندی عبور کنیم.

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم

پزشکیان اظهار داشت: ما کمک شما را می‌خواهیم؛ این جایگاهی که در آن قرار گرفته‌ایم؛ جز اینکه آدم در فکر این باشد که بتواند خدمتی به مردم کند، هیچ ارزشی ندارد. شاید اگر انتخاب دیگری داشتم، دیگر اینجا نمی‌ایستادم ولی برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم؛ برای خدمت به مردم حاضر هستیم زندگی خود را بدهیم، ولی برای این مردم خدمتگزار صادقی باشیم. این آن چیزی است خدا و امام (ره) و همه آن شهدایی که برای سربلندی اسلام جانشان را دادند، از ما می‌خواهند.

وی بیان کرد: اکنون زمان سختی است اگر شکست بخوریم و مردم از ما دل برگردانند، دیگر نمی‌شود دوباره به نام اسلام سر بلند کرد. مسلمان کسی است که صادق، سالم، خوش‌اخلاق و مهربان است یعنی کسی که گره‌ای باز می‌کند و فریادرس است و به داد این و آن می‌رسد. مسلمانی یعنی درستی، پاکی، صداقت، انسانیت؛ وگرنه اگر قرار باشد کسی مسلمان باشد، قیافه بگیرد، مسلمان باشد و گره ایجاد کند، با کافر چه فرقی دارد؟

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب و فرماندهان حاضر در جلسه گفـت: اکنون بیش از هر زمان به حضور بی‌منت، بی‌ادعا و بی‌توقع در میدان نیاز داریم. اگر بتوانیم این کار را بکنیم، مردم این را می‌فهمند؛ ولی اگر طور دیگری عمل کنیم، آن رفتار را هم مردم می‌فهمند. مردم اعم از کرد، ترک، لر، عرب و عجم باشد رفتار و عملکرد ما را می‌فهمند. در حقیقت همه آن کسانی که در دنیا زندگی می‌کنند، نوع رفتارمان را اگر ببینند، می‌فهمند؛ بنابراین به گونه‌ای رفتار کنیم که انصاف و صداقت، خدمت و عدالت در جامعه برای همه دنیا دیده شود.