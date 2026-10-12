قتل خانوادگی در شهرک مرزداران تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز گفت:مرد ۴۵ ساله، همسر و دو کودک خود را به قتل رساند و به زندگی خود نیز پایان داد.

جوان آنلاین: سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرک مرزداران تبریز ماموران کلانتری ۲۶ باغمیشه فورا به محل اعزام شدند.

به گزارش مهر، این مقام انتظامی افزود: ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که مردی حدودا ۴۵ ساله بعلت مشکلات شخصی و خانوادگی همسر و دو فرزند خود را به قتل رسانده و سپس خودکشی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اختلاف و اختلالات روانی از مراکز مشاوره پلیس مستقر در کلانتری‌ها و مرکز آرامش یا با شماره تلفن گویای ۰۹۶۵۸۰ تماس حاصل نمایند.