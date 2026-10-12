کد خبر: 1384214
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه آمریکایی: تحلیلگران انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌های گازوئیل را ندارند

3 یک رسانه آمریکایی در مورد توافق ایجاد شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با روسیه برای عرضه گازوئیل، نوشت که تحلیلگران انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را ندارند.

جوان آنلاین: شبکه سی‌ان‌بی‌سی امروز (دوشنبه) به نقل از تحلیلگران گزارش داد که جدیدترین تلاش دونالد ترامپ برای انجام یک توافق ژئوپلیتیک جهت کاهش کمبود عرضه گازوئیل پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر (آبان ماه)، بعید است تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد.

به گزارش ایرنا، اعلام «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین توسط ترامپ در روز یکشنبه، سیاست‌گذاران سراسر جهان و به‌ویژه مقامات کی‌یف را غافلگیر کرد و باعث کاهش قیمت نفت در روز دوشنبه شد. هرچند حمله روسیه به یک نیروگاه برق بعدا قیمت نفت را افزایش داد.

اعلام آتش بس پس از آن بیان شد که او از توافقی برای عرضه فوری ۳۰۰ هزار تن گازوئیل روسیه به بازار‌های آمریکا و جهان خبر داد که قرار است با عرضه ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن پس از آن ادامه یابد. ترامپ گفت که مسکو سپس سه میلیون تن دیگر گازوئیل را بسته به وضعیت پالایشگاه‌های روسیه تحویل خواهد داد.

موهیت کومار، اقتصاددان ارشد بخش اروپا در مؤسسه «جفریز» (Jefferies)، با اشاره به تلاش ترامپ برای کاهش قیمت گازوئیل و مخالفت داخلی با توافق صورت گرفته، در یادداشتی نوشت: اگرچه افزایش عرضه گازوئیل تا حدی فشار بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اما بعید است که حجم‌های توافق‌شده تفاوت چشمگیری ایجاد کنند.

تحلیلگران شرکت «کوانتوم استراتژی» سنگاپور، نتیجه‌ای بسیار بدبینانه را تشریح کردند: ما انتظار داریم این توافق از نظر اقتصادی شکست بخورد. ما همچنان به دنبال خرید نفت تقطیری و نفت خام هستیم.

آنها مدعی شدند: انتظار داریم (ولادیمیر) پوتین این توافق را به مثابه دعوتی آشکار برای تشدید «جنگ در منطقه خاکستری» (gray-zone warfare) در اروپا تا سطحی بسیار بالاتر تلقی کند. پیامد‌های این امر برای یورو و اوراق قرضه دولتی اتحادیه اروپا منفی خواهد بود، چرا که قدرت‌های اروپایی برای تضمین امنیت و دفاع خود به تکاپو خواهند افتاد.

از طرف دیگر نیز تحلیلگران گروه بانکداری «لومبارد اودیه» مستقر در ژنو، گفتند که این توافق، علاوه بر برنامه‌های چین برای از سرگیری صادرات سوخت پالایش شده، به‌طور بالقوه قابل توجه است، زیرا کمبود گازوئیل پیامد‌های تورمی اختلال در عرضه انرژی، به‌ویژه از طریق حمل‌ونقل، کشاورزی و تولید صنعتی را تشدید کرده است.

اما آنها هشدار دادند که محموله‌های اعلام‌شده معادل محموله تحویل‌شده نیستند و هیچ‌کدام از این توافق‌ها بلافاصله زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازیابی نمی‌کنند یا حمل‌ونقل دریایی را عادی نمی‌سازند.

برچسب ها: ترامپ ، گازوئیل ، آمریکا
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