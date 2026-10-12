یورش مامورال فدرال به خانه ایلهان عمر

گزارش‌ها حاکی از آن است که مأموران فدرال در چارچوب تحقیقات مربوط به کلاهبرداری، خانه «ایلهان عمر» نماینده مسلمان کنگره را بازرسی کردند.

جوان آنلاین: ویدئویی که توسط شبکه «فاکس نیوز» منتشر شد، افرادی را نشان می‌داد که به نظر می‌رسید مأموران مجری قانون با لباس‌های دارای نشان «HSI» (اداره تحقیقات امنیت داخلی) در محل اقامت ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره در واشنگتن دی‌سی هستند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت دادگستری به بخش دیجیتال فاکس‌نیوز گفت: «امروز در منطقه واشنگتن دی‌سی، اداره تحقیقات امنیت داخلی (HSI) حکم بازرسیِ دارای مجوز قضایی را که توسط وزارت دادگستری اخذ شده بود، اجرا کرد. این اقدام اجرایی بخشی از تحقیقات فدرالِ در جریان است.»

فاکس‌نیوز به نقل از منابع ناشناسِ مطلع از این پرونده گزارش داد که مأموران در حال بررسی اسناد مهاجرتی بوده‌اند که پدر این نماینده کنگره در دوران کودکیِ او تکمیل کرده بود. دونالد ترامپ و متحدان کلیدی‌اش، عمر را به دریافت شهروندی از طریق کلاهبرداری متهم کرده و آشکارا درباره لغو تابعیت و اخراج او از کشور سخن گفته‌اند.

این نماینده کنگره همواره این اتهامات را رد کرده است، هرچند ترامپ با حملات بی‌مورد علیه عمر — که در سال ۲۰۱۹ به همراه «رشیده طلیب» به نخستین زنان مسلمانِ عضو کنگره ایالات متحده تبدیل شدند — بار‌ها این موضوع را به خبری ملی تبدیل کرده است. اما حتی در دوران ریاست‌جمهوری‌ای که به انتقام‌جویی‌های سیاسی و حقوقی علیه منتقدان دونالد ترامپ شهرت دارد، بازرسی خانه عمر در واشنگتن دی‌سی — آن هم تنها سه هفته پیش از روز سرنوشت‌ساز انتخابات میان‌دوره‌ای — قطعاً به طرح اتهامات جدیدی منجر خواهد شد مبنی بر اینکه ترامپ از دستگاه دولتی برای اهداف سیاسی خود بهره می‌برد.