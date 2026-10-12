کرملین: اروپا خواهان برقراری صلح بین روسیه و اوکراین نیست

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) از نقش منفی بروکسل در مذاکرات صلح بین مسکو و کی‌یف انتقاد کرد و گفت دولت‌های اروپایی خواهان برقراری صلح بین روسیه و اوکراین نیستند.

جوان آنلاین: از ریانووستی، دیمیتری پسکوف در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: تماس‌ها درباره آتش‌بس در حوزه انرژی ادامه دارد و کرملین به‌محض روشن شدن وضعیت، در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

وی افزود: روسیه بار‌ها اعلام کرده که نه به دنبال آتش‌بس، بلکه خواهان صلحی بلندمدت است و آمادگی دارد برای دستیابی به آن، هر اقدام ممکنی را انجام دهد. روسیه در وضعیت پیرامون اوکراین به دنبال اقدامات مؤثر و راهکار‌های مسئولانه‌ای است که راه را برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز هموار سازد.

این مقام روس گفت: اروپایی‌ها در مسئله بحران اوکراین، طرفدار صلح نیستند بلکه بیشتر به اردوگاه جنگ تعلق دارند. اروپا همچنان هر کاری می‌کند تا مانع از توقف درگیری در اوکراین شود.

پسکوف با بیان اینکه مسکو از دادگاهِ مربوط به انفجار‌های خط لوله «نورد استریم» انتظار بی‌طرفی دارد، افزود: انتظار داریم در جریان رسیدگی به این پرونده، عاملان و آمران آن معرفی شوند. هیچ‌کس درباره عاملان واقعی این حمله تردیدی ندارد.

وی گفت: روسیه آماده بود بلافاصله پس از انتخابات دوما به مذاکرات صلح ادامه دهد، اما کی‌یف حملات بی‌سابقه و گسترده‌ای را علیه مسکو آغاز کرد. کی‌یف نمی‌خواهد انتخابات برگزار کند. این موضوع کاملاً آشکار است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره پیشنهاد اوکراین برای برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه نیز گفت: کی‌یف به آتش‌بس ۶۰ روزه نه برای انتخابات، بلکه برای ترمیم زخم‌های خود و ادامه جنگ نیاز دارد.