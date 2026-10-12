کد خبر: 1384206
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵
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۳۱ اتوبوس دوکابین جدید به پایتخت رسید/ تقویت ناوگان ۵ خط تندروی تهران

3 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزل جدید به تهران خبر داد و گفت: با آغاز فعالیت این اتوبوس‌های جدید شاهد ادامه روند تقویت و نوسازی ناوگان ۵ خط تندرو تهران خواهیم بود.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده در تشریح روند فعالیت اتوبوس‌های جدید، گفت: این اتوبوس‌ها پس از انجام اقدامات اولیه و نصب تجهیزات مورد نیاز، در پنج خط تندروی تهران به کار گرفته می‌شوند. اتوبوس‌های وارد شده بر اساس نیاز خطوط تندرو توزیع می‌شوند تا پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی به ناوگان عملیاتی این خطوط اضافه شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از مجموع این اتوبوس‌ها، ۶ دستگاه به خط یک تندرو، ۷ دستگاه به خط ۳، ۱۰ دستگاه به خط ۴، سه دستگاه به خط ۹ و پنج دستگاه به خط ۱۰ اتوبوس تندرو اختصاص می‌یابد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: این اتوبوس‌ها پس از انجام اقدامات فنی اولیه و نصب تجهیزات مورد نیاز، وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد و ظرفیت جابه‌جایی مسافران در خطوط تندرو را افزایش می‌دهند.

علیزاده با اشاره به تداوم روند نوسازی ناوگان در شرایط سخت تحریمی گفت: در ادامه این روند، دو دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری، پنج دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری و ۱۰ دستگاه شارژر پرتابل مخصوص این اتوبوس‌ها نیز وارد کشور شده‌اند که پس از طی مراحل گمرکی و تشریفات قانونی، به تهران منتقل و برای خدمات‌رسانی آماده خواهند شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی با تأکید بر اهمیت توسعه ناوگان برقی، تاکید کرد: نوسازی ناوگان و بهره‌گیری از اتوبوس‌های برقی علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌های هوا و حرکت به سوی حمل‌ونقل پاک دارد. تداوم این اقدامات در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز سفر‌های روزانه شهروندان و بهبود خدمات اتوبوسرانی پایتخت دنبال می‌شود.

برچسب ها: شرکت واحد اتوبوسرانی ، اتوبوس دوکابین ، تهران
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