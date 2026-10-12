۱۰ استعداد برتر آینده فوتبال جهان از نگاه مسی

لیونل مسی از ۱۰ استعداد برتر آینده فوتبال جهان سخن به میان آورد که نام بیشتر آنها را نشنیده‌ایم.

جوان آنلاین: لیونل مسی، کاپیتان آرژانتینی اینتر میامی آمریکا، با انتخاب ۱۰ استعداد جوان و آینده‌دار فوتبال جهان، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.

به گزارش ایسنا، مسی اخیرا از پایان دوران بازی‌های ملی خود با تیم ملی آرژانتین خبر داد. دوران درخشانی که با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، دو قهرمانی در کوپا آمریکا و کسب عنوان قهرمانی فینالیسیما همراه بود.

یکی از شرکت‌های بزرگ تولید پوشاک که از حامیان اصلی این ستاره آرژانتینی به شمار می‌رود، برای سومین فصل متوالی کمپین تبلیغاتی «messi+۱۰» را راه‌اندازی کرده است.

مسی در ویدئوی تبلیغاتی این کمپین حاضر شد و ۱۰ استعداد برتر و آینده‌دار فوتبال جهان را انتخاب کرد که در میان آنها نام سه بازیکن زن نیز دیده می‌شود.

در میان انتخاب‌های مسی، توماس آرندا، بازیکن آرژانتینی بوکا جونیورز، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است؛ بازیکنی که می‌تواند در آینده به‌عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی اسطوره فوتبال آرژانتین مطرح شود. همچنین نام خیلبرتو مورا، ستاره مکزیکی تیم تیخوانا، در این فهرست قرار دارد.

مسی همچنین مکس داومن، بازیکن آرسنال انگلیس و جان اوزون، ستاره ترک باشگاه آینتراخت فرانکفورت آلمان را در فهرست استعداد‌های منتخب خود قرار داده است.

فهرست ۱۰ استعداد برتر از نگاه لیونل مسی

۱. توماس آرندا

آرژانتین/ بوکا جونیورز

یکی از استعداد‌های آرژانتینی حاضر در این فهرست که به‌عنوان گزینه‌ای برای جانشینی احتمالی مسی در آینده مطرح شده است.

۲. مکس داومن

انگلیس/ آرسنال

استعداد جوان انگلیسی که در فهرست منتخب کاپیتان آرژانتین قرار گرفته است.

۳. خیلبرتو مورا

مکزیک/ تیخوانا

یکی از نمایندگان فوتبال مکزیک در میان ۱۰ استعداد انتخاب‌شده از سوی مسی.

۴. جان اوزون

ترکیه/ آینتراخت فرانکفورت

بازیکن ترک حاضر در بوندس‌لیگا که در فهرست ستاره‌های آینده فوتبال جهان قرار گرفته است.

۵. زاویه گوژو

آمریکا/ کریستال پالاس

نماینده فوتبال آمریکا در فهرست ۱۰ استعداد برتر مسی.

۶. خسوس رودریگس

اسپانیا/ کومو ایتالیا

استعداد اسپانیایی که در فوتبال ایتالیا به میدان می‌رود.

۷. کیس اسمیت

هلند/ آلکمار

بازیکن هلندی که یکی دیگر از انتخاب‌های مسی در این کمپین تبلیغاتی است.

۸. لوتا فریدا

آلمان/ هامبورگ

یکی از سه بازیکن زن حاضر در فهرست منتخب ستاره آرژانتینی.

۹. جیووانا واکسمن

برزیل/ لیون فرانسه

نماینده فوتبال زنان برزیل در میان استعداد‌های انتخاب شده.

۱۰. کلوئی ساروی

انگلیس/ چلسی

سومین بازیکن زن فهرست مسی که در این گزارش معرفی شده است.

این انتخاب‌ها در چارچوب یک کمپین تبلیغاتی انجام شده‌اند و به معنای رتبه‌بندی رسمی استعداد‌های فوتبال جهان نیستند. با این حال، حضور بازیکنانی از کشور‌های مختلف و فوتبال زنان نشان می‌دهد که این فهرست محدود به یک لیگ یا یک بخش از فوتبال نیست.