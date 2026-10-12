لاشا تالاخادزه، وزنه‌بردار افسانه‌ای گرجستان و قهرمان ۳ دوره المپیک، پس از وقفه‌ای در دوران حرفه‌ای‌اش در مسابقات جهانی وزنه‌برداری ۲۰۲۶ در نینگبو چین شرکت خواهد کرد.

جوان آنلاین: مسابقات جهانی وزنه‌برداری از سه شنبه ۵ آبان در نینگبو چین برگزار می‌شود و کم‌کم فهرست تیم‌ها برای حضور در این رقابت‌ها در حال مشخص شدن است. این مسابقات به‌عنوان رویداد انتخابی برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس عمل خواهد کرد و از اهمیت زیادی برای وزنه‌برداران برخوردار است. در واقع کسب امتیاز و مدال در این رقابت‌ها برای وزنه‌برداران و کشور‌های شرکت‌کننده اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند نقش مهمی در مسیر رسیدن به المپیک ایفا کند.

به گزارش ایسنا، رسانه اسپورت نیوز ارمنستان خبر داد لاشا تالاخادزه پرافتخارترین وزنه‌بردار حال حاضر جهان بعد از مدتی دوری از دنیای وزنه‌برداری در این رقابت‌ها حضور دارد و به دنبال ثبت رکورد است.

همچنین وارازدات لالایان قهرمان دو دوره اخیر +۱۰۹ و +۱۱۰ کیلوگرم جهان در این دوره هم حضور خواهد داشت. گور میناسیان، دارنده مدال نقره المپیک، جهان و اروپا هم در دسته فوق‌سنگین مردان برای تیم بحرین رقابت خواهد کرد.

با این حال همه نگاه‌ها به لاشا تالاخادزه قهرمان هفت دوره جهان و دارنده ۳ طلای المپیک است که برای اولین بار بعد از المپیک پاریس، در رقابت‌های جهانی حضور خواهد داشت.

در دسته فوق‌سنگین، علی داودی و علیرضا یوسفی از مهم‌ترین امید‌های ایران برای کسب مدال هستند و رقابت دشواری خواهند داشت.