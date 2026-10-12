ادامه تجاوزات عربستان به مناطق مسکونی یمن؛ ۸ شهید در استان الجوف

تجاوزات هوایی و توپخانه‌ای رژیم سعودی به مناطق مسکونی یمن همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: تجاوزات متجاوزان سعودی به مناطق مسکونی یمن همچنان ادامه دارد.

جنگنده‌های رژیم سعودی، منطقه شبام کوکبان در استان المحویت یمن را بمباران کردند.

حمله پهپادی سعودی به مناطق روستایی یمن

ارتش سعودی، بخش شدا در استان صعده یمن را هدف حملات پهپادچی و توپخانه‌ای خود هدف قرار داد.

افزایش آمار شهدای حمله هوایی عربستان به الجوف یمن به ۸ نفر

منابع خبری در یمن اعلام کردند که آمار شهدای تجاوز هوایی سعودی به مناطق شهروندان در مناطق خب و الشعف در استان الجوف به ۸ نفر رسید که دو نفر از شهدا کودک و یک نفر دیگر زن هستند.