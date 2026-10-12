جنگ یمن و فرسودگی اقتصاد عربستان

ادامه جنگ یمن، عربستان سعودی را با فشارهای فزاینده امنیتی و اقتصادی مواجه کرده و هم‌زمان هزینه‌های نظامی، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و توقف یا بازنگری در طرح‌های بزرگ، فشار بیشتری بر بودجه این کشور وارد کرده است؛ شرایطی که ریاض را به جست‌وجوی حمایت نظامی و راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری سوق داده است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری العهد در گزارشی نوشت که عربستان سعودی در پی ادامه جنگ علیه یمن، با فشارهای فزاینده امنیتی و اقتصادی روبه‌رو شده است؛ فشارهایی که بر تدابیر امنیتی پیرامون محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان تأثیر گذاشته و زیرساخت‌های حیاتی و بخش‌های اصلی اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

در همین راستا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که حملات و چالش‌های مرتبط با سامانه‌های پدافند هوایی، ریاض را به تشدید تدابیر امنیتی واداشته و این کشور را به جست‌وجوی حمایت نظامی و منابع جدید برای تأمین سامانه‌های رهگیری موشکی سوق داده است. این تحولات هم‌زمان با افزایش هزینه‌های جنگ برای بودجه عربستان، طرح‌های بزرگ اقتصادی و ادامه تلاش‌ها برای یافتن راهکاری دیپلماتیک جهت پایان دادن به درگیری‌ها رخ می‌دهد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌هایی که از تحرکات محمد بن سلمان اطلاع دارند، گزارش داد که ولیعهد عربستان سعودی در شرایط افزایش حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان، میان کاخ‌هایی با تدابیر شدید امنیتی و مجهز به پناهگاه‌های حفاظتی رفت‌وآمد می‌کند و یک تیم امنیتی با دقت انتخاب‌شده او را همراهی می‌کند.

بر اساس این گزارش، تشدید تدابیر امنیتی هم‌زمان با حملاتی صورت گرفته است که ریاض و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را هدف قرار داده‌اند. گزارش‌هایی نیز از کشته و زخمی شدن افراد، وارد آمدن خسارت به ساختمان‌های فرودگاه و سقوط بقایای یک موشک رهگیری‌شده منتشر شده است.

این گزارش همچنین حاکی است که به کارکنان، دانش‌آموزان مدارس بین‌المللی و دیپلمات‌ها دستور داده شده است محل کار یا تحصیل خود را تخلیه کنند یا به پناهگاه بروند. در همین حال، مقام‌های عربستان سعودی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر هشدار داده‌اند.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، تأسیسات انرژی عربستان و خط لوله اصلی انتقال نفت این کشور که از شرق به غرب امتداد دارد نیز آسیب دیده‌اند.

این گزارش همچنین به پیامدهای احتمالی جنگ برای بخش‌های گردشگری و هوانوردی اشاره کرده است.

افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر طرح‌های اقتصادی

در ادامه گزارش آمده است که هزینه‌های جنگ فشار فزاینده‌ای بر بودجه عربستان وارد می‌کند؛ این در حالی است که وزارت دارایی این کشور پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۳.۶ درصدی مواجه شود.

هم‌زمان، برخی طرح‌های بزرگ اقتصادی متوقف شده‌اند یا مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و هزینه‌های امنیتی و زیرساختی نیز افزایش یافته است؛ روندی که بر فشارهای مالی دولت سعودی می‌افزاید.

تلاش ریاض برای دریافت حمایت نظامی و یافتن راهکار دیپلماتیک

طبق این گزارش، در حوزه نظامی، واشنگتن تاکنون به درخواست‌های عربستان برای دریافت کمک نظامی پاسخ نداده است؛ هرچند مستشاران نظامی آمریکایی به این کشور اعزام شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز اعلام کرده است که کشورش با دولت یمن در ارتباط است و احتمال پیوستن واشنگتن به حملات عربستان علیه این جنبش را رد نکرده است.

بر اساس این گزارش، ریاض همچنین از پاکستان درخواست کمک کرده و در کنار آن، تأمین سامانه‌های پدافند هوایی از منابع بین‌المللی را بررسی می‌کند. مقام‌های سعودی هم‌زمان گزینه‌های دیپلماتیک را برای پایان دادن به درگیری‌ها در دست بررسی دارند.