برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی شدند

کمیته نوبل رابرت هال و میشل وودفورد را به عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی کرد.

جوان آنلاین: کمیته نوبل ۲ اقتصاددان مرد را به عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی کرد.

نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت هال و میشل وودفورد اعطا شد.

مردانه بودن یکی از ویژگی های نوبل اقتصاد است به طوری که از سال ۱۹۶۸ تاکنون تنها ۳ زن توانسته اند نوبل اقتصاد را دریافت کنند این در حالی است که تعداد برندگان مرد نزدیک به ۱۰۰ نفر بوده است.

جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۸ توسط بانک مرکزی سوئیس راه اندازی شده است. مبلغ این جایزه بسیار قابل توجه و در حدود ۱ میلیون دلار است و یکی از دلایل اهمیت این جایزه در سطح افکار عمومی و رسانه ای رقم بالای جایزه آن است.

فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۵ میلادی به شرح زیر بوده است:

۲۰۲۵: جول موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هویت

۲۰۲۴، دارن آسموگلو، سیمون جانسون و جیمز رابینسون

۲۰۲۳، کلودیا گولدین

۲۰۲۲، بن برنانکه، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویچ

۲۰۲۱، دیوید کارد، جشوا آنگریست، و گایدو ایمبنز

۲۰۲۰، پل میلگروم و رابرت ویلسون

۲۰۱۹، آبهیجیت بانرجی، استر دوفلو و میشل کرمر

۲۰۱۸، ویلیام نوردهاوس و پاول رومر

۲۰۱۷، ریچارد تالر

۲۰۱۶، الیور هارت و بنگت هولمستروم

۲۰۱۵، انگس دیتون

۲۰۱۴، ژان تیرول

۲۰۱۳، یوگن فاما، لارس پیتر هنسن، و رابرت شیلر

۲۰۱۲، الوین روث و لوید اس. شپلی

۲۰۱۱، توماس سارجنت و کریستوفر سیمس

۲۰۱۰، پیتر دایاموند، دیله مورتنسون و کریستوفر پیسارید

۲۰۰۹، الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون

۲۰۰۸، پل کروگمن

۲۰۰۷ ، لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون

۲۰۰۶،ادموند فلپس

۲۰۰۵، توماس شیلینگ و رابرت آمان

۲۰۰۴ ، فین کیدلند و ادوارد پرسکات

۲۰۰۳، رابرت انگل و کلایو گرانجر

۲۰۰۲، دانیل کانمن و ورنون اسمیت

۲۰۰۱، جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز

۲۰۰۰، جیمز هکمن و دانیل مکفا

۱۹۹۹، رابرت ماندل

۱۹۹۸، آمارتیا سن

۱۹۹۷، رابرت مرتون و مایرون اسکولز

۱۹۹۶، جیمز میرلیز و ویلیام ویکری

۱۹۹۵، رابرت لوکاس

۱۹۹۴، جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن

۱۹۹۳، رابرت فوگل و داگلاث نورث

۱۹۹۲، گری بکر

۱۹۹۱ ، رونالد کوز

۱۹۹۰، هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ

۱۹۸۹، تریژه هاولوم

۱۹۸۸، ماوریک آلایس

۱۹۸۷، رابرت سولو

۱۹۸۶، جیمز بوکانان

۱۹۸۵، فرانکو مودیگیلیانی

۱۹۸۴، ریچارد استون

۱۹۸۳، جرارد دبرئو

۱۹۸۲، جورج استیگلر

۱۹۸۱، جیمز توبین

۱۹۸۰، لاورنس کلین

۱۹۷۹، تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس

۱۹۷۸، هربرت سیمون

۱۹۷۷، برتیل اولین و جیمز مید

۱۹۷۶، میلتون فریدمن

۱۹۷۵ لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز

۱۹۷۴، گونار میردال و فردریک آگست

۱۹۷۳، واسیلی لئونتیف

۱۹۷۲، جان هیکس و کنث آرو

۱۹۷۱، سیمون کوزنتز

۱۹۷۰، پل ساموئلسون

۱۹۶۹، رنجر فریچ و جان تینبرگن