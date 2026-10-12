کد خبر: 1384189
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی شدند

نوبل کمیته نوبل رابرت هال و میشل وودفورد را به عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی کرد.

جوان آنلاین: کمیته نوبل ۲ اقتصاددان مرد را به عنوان برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی کرد.

نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت هال و میشل وودفورد اعطا شد.

مردانه بودن یکی از ویژگی های نوبل اقتصاد است به طوری که از سال ۱۹۶۸ تاکنون تنها ۳ زن توانسته اند نوبل اقتصاد را دریافت کنند این در حالی است که تعداد برندگان مرد نزدیک به ۱۰۰ نفر بوده است.

جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۸ توسط بانک مرکزی سوئیس راه اندازی شده است. مبلغ این جایزه بسیار قابل توجه و در حدود ۱ میلیون دلار است و یکی از دلایل اهمیت این جایزه در سطح افکار عمومی و رسانه ای رقم بالای جایزه آن است.

فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۵ میلادی به شرح زیر بوده است:

۲۰۲۵: جول موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هویت

۲۰۲۴، دارن آسموگلو، سیمون جانسون و جیمز رابینسون

۲۰۲۳، کلودیا گولدین

۲۰۲۲، بن برنانکه، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویچ

۲۰۲۱، دیوید کارد، جشوا آنگریست، و گایدو ایمبنز

۲۰۲۰، پل میلگروم و رابرت ویلسون

۲۰۱۹، آبهیجیت بانرجی، استر دوفلو و میشل کرمر

۲۰۱۸، ویلیام نوردهاوس و پاول رومر

۲۰۱۷، ریچارد تالر

۲۰۱۶، الیور هارت و بنگت هولمستروم

۲۰۱۵، انگس دیتون

۲۰۱۴، ژان تیرول

۲۰۱۳، یوگن فاما، لارس پیتر هنسن، و رابرت شیلر

۲۰۱۲، الوین روث و لوید اس. شپلی

۲۰۱۱، توماس سارجنت و کریستوفر سیمس

۲۰۱۰، پیتر دایاموند، دیله مورتنسون و کریستوفر پیسارید

۲۰۰۹، الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون

۲۰۰۸، پل کروگمن

۲۰۰۷ ، لئونید هارویکز، اریک ماسکین و راجر مایرسون

۲۰۰۶،ادموند فلپس

۲۰۰۵، توماس شیلینگ و رابرت آمان

۲۰۰۴ ، فین کیدلند و ادوارد پرسکات

۲۰۰۳، رابرت انگل و کلایو گرانجر

۲۰۰۲، دانیل کانمن و ورنون اسمیت

۲۰۰۱، جورج اکرلوف، میشل اسپنس و ژوزف استیگلیتز

۲۰۰۰، جیمز هکمن و دانیل مکفا

۱۹۹۹، رابرت ماندل

۱۹۹۸، آمارتیا سن

۱۹۹۷، رابرت مرتون و مایرون اسکولز

۱۹۹۶، جیمز میرلیز و ویلیام ویکری

۱۹۹۵، رابرت لوکاس

۱۹۹۴، جان هارسانیا، جان نش و رینهارد سلتن

۱۹۹۳، رابرت فوگل و داگلاث نورث

۱۹۹۲، گری بکر

۱۹۹۱ ، رونالد کوز

۱۹۹۰، هری مارکویتز، مرتون میلر و ویلیام شارپ

۱۹۸۹، تریژه هاولوم

۱۹۸۸، ماوریک آلایس

۱۹۸۷، رابرت سولو

۱۹۸۶، جیمز بوکانان

۱۹۸۵، فرانکو مودیگیلیانی

۱۹۸۴، ریچارد استون

۱۹۸۳، جرارد دبرئو

۱۹۸۲، جورج استیگلر

۱۹۸۱، جیمز توبین

۱۹۸۰، لاورنس کلین

۱۹۷۹، تئودور اسکالتز و سر آرتور لویس

۱۹۷۸، هربرت سیمون

۱۹۷۷، برتیل اولین و جیمز مید

۱۹۷۶، میلتون فریدمن

۱۹۷۵ لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ و تجالینگ کوپمنز

۱۹۷۴، گونار میردال و فردریک آگست

۱۹۷۳، واسیلی لئونتیف

۱۹۷۲، جان هیکس و کنث آرو

۱۹۷۱، سیمون کوزنتز

۱۹۷۰، پل ساموئلسون

۱۹۶۹، رنجر فریچ و جان تینبرگن

برچسب ها: نوبل ریاضی ، نوبل اقتصادی ، نوبل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار