کد خبر: 1384184
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸
اقتصاد » اخبار کلی
همتی:

نرخ دلار بازهم کاهش می یابد

ی رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین ۲۵ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در هفتادمین جلسه ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور به تشریح ابعاد مختلف اقدامات و ماموریت‌های بانک مرکزی پرداخت و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار برای تولید، تامین ارز شده و این روند تامین ارز ادامه دارد و در این زمینه، مشکلی نخواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: روند رشد نرخ دلار با اقدامات متعددی که بانک مرکزی انجام داده، کاهشی شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت، اما دشمن در تلاش است با شوک رسانه‌ای و اخبار جعلی و دروغ، این روند را متوقف کند و به‌طور قطع با همت مسئولان و کمک مردم عزیزمان، موفق نخواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی در ۳ ماه گذشته کاهش داشته است، از کاهش تورم نقطه به نقطه در مهر ماه خبر داد و تاکید کرد: دشمن تلاش‌های زیادی برای ایجاد اختلال در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، انجام داده، اما تاکنون با برنامه ریزی مدون و همکاری بسیار خوب مردم، موفق نشده و بعد از این هم موفق نخواهد شد.

هفتادمین جلسه ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور به ریاست سید محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ارگان‌های رسانه‌ای کشور و نمایندگان رسانه‌های مختلف کشور در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت رسانه‌ای کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز و طلا توسط ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور ارائه شد و اعضای جلسه نکات و پیشنهادات خود را بیان کردند.

برچسب ها: همتی ، نرخ دلار ، بانک مرکزی
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