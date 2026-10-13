پنهان کاری تریلیون دلاری ترامپ در بودجه پنتاگون

بخش مهمی از بودجه پنتاگون تحت عناوینی مانند ایمنی تأسیسات هسته‌ای دفاعی و مهندسی، هزینه گارد ساحلی یا هزینه‌های بلندمدت نیروی انسانی در وزارتخانه‌هایی مانند انرژی، امنیت داخلی یا حتی وزارتخانه‌های کار، دادگستری، ناسا و چند نهاد دیگر پنهان شده که مجموع بالقوه هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۷ را به دست‌کم ۶/۲ تریلیون دلار خواهد رساند

جوان آنلاین: ترامپ، با پخش کردن یک‌تریلیون دلار از هزینه‌های نظامی میان نهاد‌های مختلف دولتی، این هزینه‌ها را در بودجه پیشنهادی از دید عموم پنهان می‌کند. به این دلیل، هیچ‌کس نمی‌تواند، دقیقاً بگوید در بودجه متورم پنتاگون چه می‌گذرد و رقم واقعی چقدر است. به هر حال، وزارت دفاع ایالات‌متحده تاکنون هرگز نتوانسته یک حسابرسی کامل را با موفقیت انجام دهد. فقط می‌دانیم که این بودجه مملؤ از هزینه‌های فاجعه‌بار و کلان است. موشک‌های تاماهاک ۲/۲میلیون دلاری در این بودجه وجود دارند؛ همان موشک‌هایی که در حمله‌ای که مارس گذشته رخ داد، بیش از ۱۵۰غیرنظامی ایرانی که بیشترشان دانش‌آموز بودند، را کشتند. همچنین ناوشکن‌های نیروی دریایی کلاس زوموالت که در ابتدا به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه با هزینه ۵/۱ میلیارد دلار برای هر فروند معرفی می‌شدند، اما اکنون هزینه هر یک برای مالیات‌دهندگان امریکایی به ۱۰میلیارددلار رسیده است. علاوه بر این، مبالغ نامعلومی از بودجه وزارتخانه‌ای که پیت هگست آن را اداره می‌کند، صرف پر کردن جیب اینفلوئنسر‌های اینترنتی شده است. بله، چنین چیزی واقعاً اتفاق افتاده است و در نهایت، همه این هزینه‌ها بر عهده مالیات‌دهندگان امریکایی است. پنتاگون در اوایل سال جاری، به‌طور مخفیانه، تعدادی از نظامیان بازنشسته محافظه‌کار را که دنبال‌کنندگان زیادی در فضای مجازی داشتند، برای ایفای نقش‌هایی نامشخص استخدام کرد. برای نمونه، «کورت شلیشتر» سرهنگ بازنشسته ارتش که بیش از ۶۲۰هزار دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی ایکس دارد.

افزایش تریلیون دلاری رقم واقعی

گزارش‌های خبری وجود دارد که می‌گویند بودجه نظامی امریکا در سال آینده (۲۰۲۷)، در صورت تحقق خواسته دونالد ترامپ، به ۵/۱ تریلیون‌دلار خواهد رسید، اما این گزارش‌ها هم در بهترین حالت گمراه‌کننده‌اند. اگر پیشنهاد ترامپ تصویب شود، رقم واقعی می‌تواند دست‌کم یک‌تریلیون دلار بیشتر باشد. داده‌ها نشان می‌دهند که حتی پیش از این نیز بودجه نظامی امریکا در آخرین سال مالی کامل، یعنی سال ۲۰۲۵، بین ۵/۱ تا ۸/۱ تریلیون دلار بوده است درخواست‌های بودجه‌ای ترامپ ۷۸۱میلیارددلار دیگر به این رقم اضافه خواهد کرد و مجموع بالقوه هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۷ را به دست‌کم ۵۸۱/۲ تریلیون دلار خواهد رساند. اگر کنگره کل پیشنهاد بودجه ترامپ را تصویب کند، هزینه‌های نظامی حدود ۷۵درصد از بودجه اختیاری تحت کنترل کنگره را به خود اختصاص خواهد داد. گزارش جدید پروژه نظارت بر دولت (POGO) مطالعات قبلی را با پنج روش متفاوت برای محاسبه بودجه واقعی نظامی تلفیق کرده است. این گزارش نشان می‌دهد، بر سر حداقل ۵/۱ تریلیون‌دلار بودن هزینه‌های نظامی اجماع وجود دارد و در سه روش از پنج روش، برآورد‌های مشابهی در محدوده ۷/۱ تا ۸/۱ تریلیون دلار به دست آمده است.

توسل به ترفند‌های حسابداری

آشکارترین محل پنهان کردن هزینه‌های نظامی به وسیله کنگره و قوه مجریه، بودجه وزارت انرژی امریکا است. مالیات‌دهندگان در این بخش با صورت‌حساب زرادخانه تسلیحات هسته‌ای امریکا مواجه می‌شوند؛ زرادخانه‌ای که در سال ۲۰۲۵ حدود ۵/۳۳ میلیارد دلار هزینه داشته است. وزارت جنگ این تسلیحات را کنترل و مستقر می‌کند و هزینه آنها به‌درستی باید بخشی از بودجه این وزارتخانه باشد، نه اینکه در بودجه وزارت انرژی گنجانده شود. ۳۰۰میلیون‌دلار دیگر از هزینه‌های تسلیحات هسته‌ای نیز در بودجه هیئت ایمنی تأسیسات هسته‌ای دفاعی و مهندسی ارتش پنهان شده است؛ در نتیجه مجموع این هزینه‌ها به نزدیک ۳۴میلیارددلار می‌رسد. مالیات‌دهندگان مبالغ هنگفتی را برای امور نظامی از طریق وزارت امور کهنه‌سربازان و بودجه‌های مرتبط هزینه می‌کنند. وجود یک نهاد جداگانه برای امور کهنه‌سربازان نوعی ترفند حسابداری است که باعث می‌شود مردم تصور کنند این هزینه‌ها «نظامی» نیستند درحالی که این نگاه، درست نیست.

مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان

بودجه وزارت امور کهنه‌سربازان، ۸/۳۸۹ میلیارد دلار دیگر به مجموع هزینه‌ها اضافه می‌کند. نزدیک به ۴میلیارددلار دیگر از هزینه‌های بلندمدت نیروی انسانی نیز در بودجه وزارتخانه‌های کار، دادگستری و چند نهاد دیگر پنهان است. در مجموع، این مبالغ به رقم تکان‌دهنده ۳/۳۹۳ میلیارددلار می‌رسند. هزینه‌های یک شاخه کامل از نیرو‌های مسلح، یعنی گارد ساحلی، به جای وزارت جنگ، در بودجه وزارت امنیت داخلی پنهان شده است. با حذف فعالیت‌های غیرنظامی، مانند ارتقای ایمنی قایق‌ها و پاک‌سازی لکه‌های نفتی، هزینه‌های گارد ساحلی نزدیک به ۱۴میلیارد دلار به مجموع بودجه نظامی اضافه می‌کند. هزینه‌های اضافی وزارت امنیت داخلی برای برنامه‌های مقابله با سلاح‌های کشتارجمعی، آمادگی در برابر تهدیدات رادیولوژیک، امنیت سایبری و سایر هزینه‌های نظامی نیز کمی کمتر از ۳میلیارددلار است؛ در مجموع، این رقم به ۸/۱۶ میلیارددلار می‌رسد. بخش عمده هزینه‌های نظامی همچنان در بودجه وزارت جنگ قرار دارد؛ بودجه‌ای که هزینه نیرو‌های مسلح و سایر بخش‌های گسترده بروکراسی پنتاگون را تأمین می‌کند، از جمله تسلیحات، حقوق، بخشی از مزایا، ساخت‌وساز نظامی، سوخت، تعمیر و نگهداری، هزینه‌های عملیاتی و موارد بسیار دیگر. وزارت جنگ به‌تنهایی در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۲۷۳/۱ تریلیون دلار هزینه کرده است. پنتاگون همچنین ۴۸۰میلیون دلار دیگر را کنترل کرده که در بودجه وزارت خارجه، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و وزارت حمل‌ونقل پنهان شده بود. با احتساب ۸/۴۴۴ میلیارد دلار که پیش‌تر محاسبه شد، مجموع هزینه‌های نظامی به ۷۱۸/۱ تریلیون دلار می‌رسد. این رقم بیش از دو برابر بودجه نظامی اعلام‌شده معمول برای سال ۲۰۲۵ است؛ یعنی ۸۵۰ میلیارد دلاری که کنگره برای وزارت جنگ اختصاص داده بود.

پنهان کاری دولتی

درحالی که بودجه وزارت جنگ شامل منابع محرمانه‌ای برای سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA)، آژانس امنیت ملی (NSA) و دیگر نهاد‌های اطلاعاتی است، ممکن است دولت بخش بیشتری از هزینه‌های اطلاعاتی را در نقاط دیگری پنهان کرده باشد. تحقیقات فضایی ناسا نیز شامل فعالیت‌های نظامی قابل‌توجهی است که می‌تواند ۵/۱۰ میلیارد دلار دیگر به هزینه‌ها اضافه کند. برخی نیز ۹/۱ میلیارد دلار از حقوق و هزینه‌های عملیاتی FBI را که در بودجه وزارت دادگستری قرار گرفته است، در زمره هزینه‌های نظامی محسوب می‌کنند. شماری از کارشناسان، بخش بسیار بزرگ‌تری از هزینه‌های وزارت امنیت داخلی را نیز هزینه نظامی تلقی می‌کنند که دست‌کم ۹/۲۱۶ میلیارد دلار دیگر به هزینه‌ها اضافه می‌کند. روش‌های محاسبه جایگزین همچنین ۹/۲۱۱ میلیارد دلار پرداخت بهره بابت بیش از ۴۰تریلیون دلار بدهی ملی را در نظر می‌گیرند. برآورد‌های محافظه‌کارانه گزارش POGO که بودجه سال مالی ۲۰۲۵ را بین ۵/۱ تا ۸/۱ تریلیون دلار تخمین می‌زند، نشان می‌دهد که بودجه واقعی نظامی در سال ۲۰۲۷، در صورت موافقت کنگره با خواسته ترامپ، می‌تواند به ۶/۲ تریلیون دلار برسد. این رقم شامل افزایش درخواست‌شده ۷۸۱میلیارد دلاری است که شامل ۵۰۰ میلیارد دلار برای وزارت جنگ، ۷۰میلیارد دلار برای جنگ ایران، ۹/۱۴۴ میلیارد دلار برای امور کهنه‌سربازان، ۹/۵۳ میلیارد دلار برای تسلیحات هسته‌ای و ۵/۱۲ میلیارد دلار برای گارد ساحلی است؛ و این تازه بدون احتساب سایر اشکال کوچک‌تر هزینه‌های پنهان پنتاگون است. در شرایطی که ترامپ خواهان بالاترین بودجه نظامی در تاریخ جهان است و مردم همچنان از پیامد‌های جنگ او با ایران رنج می‌برند ــ جنگی که هزاران نفر را کشته و به آنها آسیب وارد کرده، قیمت بنزین و مواد غذایی را افزایش داده و خطر وارد آمدن خسارات فاجعه‌بارتر در سراسر جهان را افزایش داده است. زمان آن رسیده که بحثی آگاهانه درباره میزان واقعی هزینه‌ای که کشور باید صرف امور نظامی خود کند، شکل بگیرد.

دیوید واین

اول اکتبر ۲۰۲۶- اینترسپت