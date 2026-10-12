فدراسیون فوتبال برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مهلت تعیین کرد؛ سرخ‌پوشان تا پایان مهر و آبی‌پوشان تا هفته اول آبان برای ارسال مدارک فرصت دارند.

جوان آنلاین: در راستای اجرای الزامات آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی و پیرو مکاتبات انجام‌شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ با باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش تطبیقی بند F.۰۶ (پیش بینی بودجه) و مطابقت با صورت مالی سالانه باشگاه، از جمله مستندات ضروری در فرآیند ارزیابی چرخه مجوزدهی ۲۰۲۶–۲۰۲۵ است.

به گزارش ایسنا، همچنین، مطابق ماده ۱۲ آئین نامه صدور مجوز باشگاهی، متقاضی مجوز فقط باید یک باشگاه فوتبال باشد یا به عبارت دیگر، یک نهاد حقوقی که مسئولیت کامل یک تیم فوتبال شرکت کننده در مسابقات ملی و بین المللی را بر عهده دارد.

مطابق ماده ۲۰, F.۰۱ آئین نامه صدور مجوز باشگاهی به روز رسانی سال ۲۰۲۶، اگر تیم‌های فوتبال مردان و زنان بخشی از یک نهاد حقوقی یا محدوده گزارشگردهی یکسان هستند، متقاضی مجوز باید حداقل یک صورت سود و زیان جداگانه برای شناسایی درآمدها و هزینه‌های مربوط به هر یک از تیم‌های فوتبال را باید شناسایی و ارائه نماید.

تا زمان تنظیم این اطلاعیه، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۹ باشگاه فولاد خوزستان، سپاهان، پیکان، گل‌گهر سیرجان، نساجی مازندران، ملوان بندرانزلی، ذوب‌آهن اصفهان، شمس‌آذر قزوین و چادرملو اردکان برای این مدیریت ارسال شده است. همچنین، پنج باشگاه استقلال خوزستان، صنعت نفت آبادان، خیبر خرم‌آباد، فجر سپاسی و پرسپولیس، با ارسال نامه نسبت به ارائه‌ی این سند تا پایان مهرماه مهلت خواسته‌اند.

در خصوص باشگاه‌های استقلال تهران، تراکتور و آلومینیوم اراک نیز، با توجه به درخواست تمدید مهلت، مهلت نهایی ارسال مدارک تا هفته اول آبان‌ماه تعیین شده است. تأکید می‌شود این مهلت با هدف فراهم شدن فرصت کافی برای تکمیل مستندات در نظر گرفته شده و تمدید مجدد آن امکان‌پذیر نخواهد بود و مدارک توسط کارشناسان مجرب مالی این مدیریت مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و تأخیر در ارائه مدارک اجرای به‌موقع روند صدور مجوز باشگاه با مشکل مواجه می‌کند.

همچنین، به دلیل عدم اقدام باشگاه مس شهر بابک در مهلت مقرر، اخطار اولیه برای این باشگاه ارسال شده است.

مدیریت صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال ضمن تأکید بر ضرورت رعایت مهلت‌های اعلام‌شده، از کلیه باشگاه‌های مشمول درخواست می‌کند نسبت به ارسال کامل و به‌موقع مستندات اقدام کنند. مسئولیت تأخیر در ارائه مدارک و پیامدهای آن در فرآیند ارزیابی مجوز باشگاهی، بر عهده باشگاه مربوطه خواهد بود.