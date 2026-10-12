شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۲ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۵ شهید و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند. از میان شهدا، ۳ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده و ۲ نفر نیز بر اثر جراحات قبلی جان باخته‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۴۹۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۲۹۹ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۶ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده است.