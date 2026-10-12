شهادت یک لبنانی بر اثر انفجار مهمات برجای مانده از تجاوز تل آویو

منابع خبری اعلام کردند که یک لبنانی بر اثر انفجار مهمات برجای مانده از تجاوز رژیم صهیونیستی در روستای عین ابل از توابع بنت جبیل در جنوب لبنان به شهادت رسید.

جوان آنلاین: منابع لبنانی اعلام کردند که انفجار مهمات باقی‌مانده از تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، به شهادت یک لبنانی منجر شد.

این انفجار صبح امروز دوشنبه نزدیک منزل این شهروند در روستای عین ابل از توابع بنت جبیل در جنوب لبنان روی داد و بر اثر آن این شهروند لبنانی به شهادت رسید.

در همین حال، یک فروند پهپاد اسرائیلی، شهرک کفر تبنیت در نبطیه را هدف قرار داد.

همچنین حدود ۳۰ نظامی اسرائیلی از تپه رویسات العلم در جنوب لبنان به سمت شعب الحافور در شرق کفرشوبا و الشمیس پیشروی کردند و در الشمیس مستقر شدند.

صبح امروز نیز شهرک المنصوری هدف حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. اطراف روستاهای یاطر نیز صبح امروز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله‌باران شد.