کد خبر: 1384162
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
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ورود ۳۱ اتوبوس دوکابین جدید به تهران؛ تقویت ۵ خط تندرو

مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزل به پایتخت خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها پس از آماده‌سازی در پنج خط تندرو تهران به کار گرفته می‌شوند.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزل جدید به پایتخت خبر داد و اظهار کرد: با آغاز فعالیت این اتوبوس‌ها، روند تقویت و نوسازی ناوگان پنج خط تندرو تهران ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر، وی در تشریح روند فعالیت اتوبوس‌های جدید گفت: این اتوبوس‌ها پس از انجام اقدامات اولیه و نصب تجهیزات موردنیاز، در پنج خط تندرو تهران به کار گرفته می‌شوند. اتوبوس‌های واردشده بر اساس نیاز خطوط تندرو توزیع می‌شوند تا پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی به ناوگان عملیاتی این خطوط اضافه شوند.

علیزاده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از مجموع این اتوبوس‌ها، ۶ دستگاه به خط یک تندرو، هفت دستگاه به خط سه، ۱۰ دستگاه به خط چهار، سه دستگاه به خط ۹ و پنج دستگاه به خط ۱۰ اختصاص می‌یابد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: این اتوبوس‌ها پس از انجام اقدامات فنی اولیه و نصب تجهیزات موردنیاز، وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد و ظرفیت جابه‌جایی مسافران در خطوط تندرو را افزایش می‌دهند.

علیزاده با اشاره به تداوم روند نوسازی ناوگان در شرایط سخت تحریمی گفت: در ادامه این روند، دو دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری، پنج دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری و ۱۰ دستگاه شارژر پرتابل مخصوص این اتوبوس‌ها نیز وارد کشور شده‌اند که پس از طی مراحل گمرکی و تشریفات قانونی، به تهران منتقل و برای خدمات‌رسانی آماده خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه ناوگان برقی اظهار کرد: نوسازی ناوگان و بهره‌گیری از اتوبوس‌های برقی، علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌های هوا و حرکت به‌سوی حمل‌ونقل پاک دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خاطرنشان کرد: تداوم این اقدامات در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، با هدف پاسخ‌گویی به نیاز سفرهای روزانه شهروندان و بهبود خدمات اتوبوسرانی پایتخت دنبال می‌شود.

برچسب ها: مهدی علیزاده ، شرکت واحد اتوبوسرانی ، اتوبوس دو طبقه
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