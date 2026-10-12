مومنی: بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران داریم

وزیر کشور در باکو با اشاره به حضور بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران، گفت: هدف برخی از اتباع عبور از جمهوری آذربایجان و ترکیه است و ما تلاش می کنیم از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنیم.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی وزیر کشور در دیدار ولایت عیوض اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان، این سفر را نقطه عطفی برای تعاملات بیشتر دو کشور دانست و با اشاره به مرزهای خشکی و دریایی و تردد زیاد اتباع دو کشور گفت: توسعه روابط اقتصادی و گردشگری در سایه امنیت، محقق می‌شود.

به گزارش مهر، وزیر کشور با بیان اینکه امنیت جمهوری آذربایجان، امنیت ایران است و بالعکس، گفت: دو کشور در گام اول نیازمند یک تفاهم نامه برای دستیابی به توافقنامه امنیتی هستند و این موضوع با تعاملات نزدیک دو وزارتخانه حاصل می‌شود.

مومنی با بیان اینکه جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر مرز نمی شناسد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شهدای زیادی تقدیم کرده است و سالانه صدها تن مواد مخدر کشف می کند. ایران آماده همکاری در موضوعات جرایم سازمان یافته، سایبری و مبارزه با تهدید مواد مخدر است.

وزیر کشور با اشاره به حضور بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران گفت: برخی از این اتباع هدفشان عبور از جمهوری آذربایجان و ترکیه و رسیدن به اروپا است و البته ما تلاش می کنیم از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنیم.

مومنی همچنین بر لزوم تعاملات سریع‌تر در موضوع مبارزه با جرم و مجرمین تصریح کرد و افزود: در زمینه استرداد مجرمین تحت تعقیب هم آماده همکاری هستیم.

وزیر کشور همچنین بر تسهیل ترددهای مرزی مسافری و تجاری و استفاده از ظرفیت دیپلماسی استانی تاکید کرد.

در این دیدار همچنین استانداران گیلان و اردبیل درباره ظرفیت‌های توسعه همکاری‌ها، رفع موانع تجارت و ترددهای مرزی، گردشگری و ظرفیت‌های سرمایه گذاری دو استان مطالب و پیشنهادهایی به وزیر کشور جمهوری آذربایجان مطرح کردند.

وزیر کشور جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به روابط نزدیک و صمیمی دو کشور بعد از استقلال این کشور گفت: تامین امنیت شهروندان وظیفه وزارتخانه‌های کشور است و با توجه به توسعه جرایم سایبری و سازمان یافته، اقدامات مشترک و بیشتر دو کشور ضروریست.

ولایت عیوض اف افزود: با توجه به روابط خوب روسای جمهور دو کشور، باید همکاری‌های مشترک در همه سطوح افزایش یابد.

وزیر کشور جمهوری آذربایجان همچنین بر همکاری‌های فشرده و نزدیک برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری تاکید کرد.