رئیس جمهور در پیامی ارتحال عالم ربانی آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمی، مردم استان یزد و بیت کرم و ارادتمندان آن فقید سعید، تسلیت گفت.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی تصریح کرد: خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزه‌های علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشه‌ای گران‌قدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی، خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم ربانی، اسوه تقوا و استاد اخلاق حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی موجب تأثر گردید.

آن عالم جلیل‌القدر که خاستگاهش بیتی ریشه‌دار در علم، تقوا و فضیلت بود، زهد، پارسایی و منش مردمی را در مکتب والد گران‌قدر خویش آموخت و با بهره‌مندی از فیض درکِ محضر امام خمینی (ره) در روزگار غربت نجف، آن را به کمال رساند و عمر با برکت خود را در سنگر دفاع از معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، تدریس و هدایت نفوس، و ملجأیت مردمی با زیّ زاهدانه و متواضعانه سپری نمود. خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزه‌های علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشه‌ای گران‌قدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی خواهد بود.

اینجانب این ضایعه اسف‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه کشور، مردم شریف و ولایت‌مدار استان یزد، به‌ویژه بیت مکرم حیدری و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران