در پی تعطیلی فرودگاه ریاض صورت گرفت؛ جابجایی اتباع سعودی به صورت زمینی

سفارتخانه عربستان در ۵ کشور عربی در پی تعطیلی فرودگاه بین المللی ریاض، برای ورود اتباع سعودی به این کشور که پروازهایشان لغو شده، وارد عمل شده‌اند.

جوان آنلاین: در پی حملات نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض و لغو پروازهای آن، سفارت‌های عربستان سعودی در بحرین، اردن، امارات، قطر و کویت، برای انتقال اتباع سعودی که پروازهایشان لغو شده و در این کشورها سرگردان مانده‌اند، اتوبوس‌هایی اعزام کردند. استفاده از این خدمات مشروط به ارائه تاییدیه لغو رزرو سفر است.

در چارچوب تلاش‌های پادشاهی عربستان سعودی برای رسیدگی به وضعیت شهروندان خود در خارج از کشور و تسهیل بازگشت آنان، سفارت‌های این کشور در پنج دولت مذکور، اتوبوس‌های ویژه‌ای برای انتقال شهروندان سعودی سرگردان به شهر ریاض اختصاص دادند.

کشورهایی که تاکنون اعزام اتوبوس از آن‌ها اعلام شده است، عبارتند از: بحرین، اردن، امارات، قطر و کویت.

سفارت عربستان در اردن اعلام کرد اتوبوس‌های ویژه‌ای برای انتقال اتباع سرگردان به ریاض اختصاص یافته است. سفارت از شهروندانی که برنامه‌های سفرشان تحت تأثیر قرار گرفته، خواست برای دریافت دستورالعمل‌های لازم با بخش امور اتباع سعودی تماس بگیرند.

سفارت عربستان در بحرین نیز از فراهم کردن اتوبوس مسافربری برای بازگرداندن اتباعی که پروازهایشان لغو شده و خواهان بازگشت به ریاض هستند، خبر داد.

سرکنسولگری عربستان در دبی و امارات شمالی از فراهم کردن اتوبوس‌های زمینی برای اتباع سعودی که به دلیل لغو پروازهایشان نتوانسته‌اند به کشور بازگردند، خبر داد. این اقدام در میان همبستگی گسترده مردمی در امارات با اتباع سعودی سرگردان صورت گرفته است.

سفارت عربستان در قطر از فراهم کردن اتوبوس برای انتقال اتباعی که خواستار بازگشت به ریاض هستند، خبر داد.

سفارت عربستان در کویت نیز در پی تعلیق موقت عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، از فراهم کردن اتوبوس برای انتقال اتباع مایل به بازگشت به ریاض خبر داد.

این تصمیم پس از دو روز حملات پیاپی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض اتخاذ شده است. نیروهای مسلح یمن مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفت، این فرودگاه دیروز نیز شاهد حمله جدیدی بود که به کشته شدن یک نفر دیگر انجامید.

روز جمعه نیز اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرده بود که در دو حمله روز پنجشنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، ۳ شهروند سعودی کشته و تعدادی از شهروندان و مقیمان با ملیت‌های مختلف زخمی شده‌اند.