معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به بازدید خود از مناطق مرزی کشور افزود: دشمن در برخی مناطق مرزی و پایگاه‌های انتظامی تلاش کرد راه نفوذ ایجاد کند، اما نیروهای مرزبانی و انتظامی با ایستادگی و مقاومت اجازه ندادند امنیت کشور خدشه‌دار شود.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه در مراسم تقدیر از عوامل و کارکنان فرماندهی انتظامی مستقر در نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه حاکمیت‌ها سه وظیفه اساسی تامین امنیت، سلامت و آموزش برعهده دارند، اظهار کرد: این سه، وظایف ذاتی هر حاکمیتی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به بخش خصوصی یا جای دیگری واگذار کرد. خوشبختانه نیروی انتظامی و فراجا در طول سال‌های انقلاب و پس از آن، با عناوین مختلف، همواره برای حفظ امنیت کشور تلاش کرده است.

به گزارش ایسنا، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در عرصه‌های حفاظت و پاسداری تصریح کرد: خود من زمانی معلم و دانشجو بودم، اما مدتی نیز در کمیته و عرصه‌های پاسداری و حفاظت حضور داشتم. شب‌هایی بود که در جاده تا صبح نمی‌خوابیدیم این یعنی هر لحظه در معرض خطر بودن و جان بر کف بودن. امروز نیز با توجه به شرایطی که وجود دارد، همه ما جان‌به‌کف هستیم، اما شما عزیزان بیش از دیگران در این مسیر قرار دارید و مسئولیت سنگینی را بر دوش می‌کشید.

تولید انبوه تجهیزات بومی، محاسبات نظامی دشمن را با چالش مواجه کرده است

قائم‌پناه با اشاره به تحولات و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کرد: این روزها، روزهای مهمی برای کشور ما و ایران سرافراز است. تصور نمی‌کردم به چنین قدرت نظامی‌ای دست پیدا کنیم که بتوانیم برابر آمریکا، اسرائیل و حامیان آن‌ها از نظر نظامی هماوردی کنیم. البته هنوز تبلیغات دشمن در دنیا اجازه نمی‌دهد قدرت و توانمندی ایران آن‌گونه که باید به تصویر کشیده شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور، اظهار کرد: رهبر شهید ما با دکترین درستی که برای کشور انتخاب کردند و پایه و اساس آن بر ساخت موشک و پهپادهای بومی استوار بود باعث شدند تا امروز آن‌ها را در تعداد بالا تولید کنیم و به کسی وابسته نباشیم. تولید انبوه تجهیزات بومی، محاسبات نظامی دشمن را با چالش مواجه کرده است؛ چراکه گاهی برای مقابله با یک پهپاد کم‌هزینه، هزینه بسیار بیشتری صرف می‌شود. ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستاده و اجازه نداده است اهداف دشمن درباره کشور محقق شود.

قائم‌پناه با اشاره به اقدامات نیروهای انتظامی در حوادث و ناآرامی‌های داخلی، گفت: از اهداف دشمن که در رسیدن به آن ناموفق شد، هدف داخلی بود. دشمن تلاش داشت از نارضایتی‌ها سوءاستفاده کند، اما نیروهای انتظامی در عرصه داخلی حماسه آفریدند. حوادث دی‌ماه حادثه کوچکی نبود؛ سخت، دردناک و همراه با زخمی عمیق بود، اما نیروهای انتظامی با حضور و ایستادگی خود اجازه ندادند برنامه‌هایی که برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور طراحی شده بود، محقق شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در مناطق مرزی و درگیری با گروه‌های مسلح، گفت: نیروهای فراجا در شرایط بسیار سخت، حتی ساعت‌ها در محاصره قرار گرفتند و شهدایی تقدیم کردند که بخشی از حماسه‌ نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت کشور است.

دشمن در برخی از مناطق مرزی تلاش کرد تا راه نفوذ ایجاد کند

قائم‌پناه با اشاره به بازدید خود از مناطق مرزی کشور افزود: دشمن در برخی مناطق مرزی و پایگاه‌های انتظامی تلاش کرد راه نفوذ ایجاد کند، اما نیروهای مرزبانی و انتظامی با ایستادگی و مقاومت اجازه ندادند امنیت کشور خدشه‌دار شود. آنان با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، از جمله مشکلات معیشتی و مسائل مربوط به حقوق و زندگی، پای ایران ایستاده‌اند و واقعا به وجود آنان افتخار می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با قدردانی از رفتار و تعامل نیروهای انتظامی با مردم اظهار کرد: از اینکه با مردم مهربان هستید و با وجود تمام سختی‌ها وظیفه خودتان را انجام می‌دهید، تشکر می‌کنم. می‌دانم سخت است. اینکه شب تا صبح در پاسگاه یا خیابان بایستید، نخوابید و همواره در معرض خطر باشید، ایثار است و باید از این ایثار و فداکاری قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تاریخی و تمدنی ایران نیز گفت: ایران یک کشور معمولی نیست و ریشه در عمق تاریخ دارد. کشوری با پیشینه‌ای چند هزار ساله که امروز نیز با تکیه بر هویت و ظرفیت‌های خود در برابر فشارها ایستاده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با انتقاد از رویکرد دوگانه مدعیان حقوق بشر اظهار کرد: چگونه کسانی که مدرسه را هدف قرار می‌دهند، کودکان را به شهادت می‌رسانند و رهبران سیاسی و مذهبی یک ملت را ترور می‌کنند، می‌توانند مدعی حقوق بشر باشند؟

قائم‌پناه امنیت را زیربنای فعالیت همه بخش‌های جامعه دانست و گفت: اگر شما شب نمی‌خوابید و با وجود همه مشکلات پای نگهبانی می‌ایستید و در پاسگاه و خیابان از امنیت مردم دفاع می‌کنید، ما به وجود شما افتخار می‌کنیم. اگر امروز آرامش داریم، مدیون شما هستیم. اگر رئیس‌جمهوری در اتاق خود می‌نشیند و با خیال راحت کار می‌کند، مدیون زحمات شماست. اگر فرزندان و نوه‌های ما به مدرسه می‌روند و اگر پزشکی در مطب خود با آرامش به کارش ادامه می‌دهد، همه این‌ها به امنیتی وابسته است که شما برقرار کرده‌اید.