کد خبر: 1384148
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴
سیاست » اخبار کلی

قائم‌پناه: فراجا و مرزبانی، تلاش دشمن برای ایجاد راه نفوذ در مناطق مرزی را خنثی کردند

قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به بازدید خود از مناطق مرزی کشور افزود: دشمن در برخی مناطق مرزی و پایگاه‌های انتظامی تلاش کرد راه نفوذ ایجاد کند، اما نیروهای مرزبانی و انتظامی با ایستادگی و مقاومت اجازه ندادند امنیت کشور خدشه‌دار شود.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه در مراسم تقدیر از عوامل و کارکنان فرماندهی انتظامی مستقر در نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه حاکمیت‌ها سه وظیفه اساسی تامین امنیت، سلامت و آموزش برعهده دارند، اظهار کرد: این سه، وظایف ذاتی هر حاکمیتی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به بخش خصوصی یا جای دیگری واگذار کرد. خوشبختانه نیروی انتظامی و فراجا در طول سال‌های انقلاب و پس از آن، با عناوین مختلف، همواره برای حفظ امنیت کشور تلاش کرده است.

به گزارش ایسنا، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در عرصه‌های حفاظت و پاسداری تصریح کرد: خود من زمانی معلم و دانشجو بودم، اما مدتی نیز در کمیته و عرصه‌های پاسداری و حفاظت حضور داشتم. شب‌هایی بود که در جاده تا صبح نمی‌خوابیدیم این یعنی هر لحظه در معرض خطر بودن و جان بر کف بودن. امروز نیز با توجه به شرایطی که وجود دارد، همه ما جان‌به‌کف هستیم، اما شما عزیزان بیش از دیگران در این مسیر قرار دارید و مسئولیت سنگینی را بر دوش می‌کشید.

تولید انبوه تجهیزات بومی، محاسبات نظامی دشمن را با چالش مواجه کرده است

قائم‌پناه با اشاره به تحولات و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کرد: این روزها، روزهای مهمی برای کشور ما و ایران سرافراز است. تصور نمی‌کردم به چنین قدرت نظامی‌ای دست پیدا کنیم که بتوانیم برابر آمریکا، اسرائیل و حامیان آن‌ها از نظر نظامی هماوردی کنیم. البته هنوز تبلیغات دشمن در دنیا اجازه نمی‌دهد قدرت و توانمندی ایران آن‌گونه که باید به تصویر کشیده شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور، اظهار کرد: رهبر شهید ما با دکترین درستی که برای کشور انتخاب کردند و پایه و اساس آن بر ساخت موشک و پهپادهای بومی استوار بود باعث شدند تا امروز آن‌ها را در تعداد بالا تولید کنیم و به کسی وابسته نباشیم. تولید انبوه تجهیزات بومی، محاسبات نظامی دشمن را با چالش مواجه کرده است؛ چراکه گاهی برای مقابله با یک پهپاد کم‌هزینه، هزینه بسیار بیشتری صرف می‌شود. ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستاده و اجازه نداده است اهداف دشمن درباره کشور محقق شود.

قائم‌پناه با اشاره به اقدامات نیروهای انتظامی در حوادث و ناآرامی‌های داخلی، گفت: از اهداف دشمن که در رسیدن به آن ناموفق شد، هدف داخلی بود. دشمن تلاش داشت از نارضایتی‌ها سوءاستفاده کند، اما نیروهای انتظامی در عرصه داخلی حماسه آفریدند. حوادث دی‌ماه حادثه کوچکی نبود؛ سخت، دردناک و همراه با زخمی عمیق بود، اما نیروهای انتظامی با حضور و ایستادگی خود اجازه ندادند برنامه‌هایی که برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور طراحی شده بود، محقق شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در مناطق مرزی و درگیری با گروه‌های مسلح، گفت: نیروهای فراجا در شرایط بسیار سخت، حتی ساعت‌ها در محاصره قرار گرفتند و شهدایی تقدیم کردند که بخشی از حماسه‌ نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت کشور است.

دشمن در برخی از مناطق مرزی تلاش کرد تا راه نفوذ ایجاد کند

قائم‌پناه با اشاره به بازدید خود از مناطق مرزی کشور افزود: دشمن در برخی مناطق مرزی و پایگاه‌های انتظامی تلاش کرد راه نفوذ ایجاد کند، اما نیروهای مرزبانی و انتظامی با ایستادگی و مقاومت اجازه ندادند امنیت کشور خدشه‌دار شود. آنان با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، از جمله مشکلات معیشتی و مسائل مربوط به حقوق و زندگی، پای ایران ایستاده‌اند و واقعا به وجود آنان افتخار می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با قدردانی از رفتار و تعامل نیروهای انتظامی با مردم اظهار کرد: از اینکه با مردم مهربان هستید و با وجود تمام سختی‌ها وظیفه خودتان را انجام می‌دهید، تشکر می‌کنم. می‌دانم سخت است. اینکه شب تا صبح در پاسگاه یا خیابان بایستید، نخوابید و همواره در معرض خطر باشید، ایثار است و باید از این ایثار و فداکاری قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تاریخی و تمدنی ایران نیز گفت: ایران یک کشور معمولی نیست و ریشه در عمق تاریخ دارد. کشوری با پیشینه‌ای چند هزار ساله که امروز نیز با تکیه بر هویت و ظرفیت‌های خود در برابر فشارها ایستاده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با انتقاد از رویکرد دوگانه مدعیان حقوق بشر اظهار کرد: چگونه کسانی که مدرسه را هدف قرار می‌دهند، کودکان را به شهادت می‌رسانند و رهبران سیاسی و مذهبی یک ملت را ترور می‌کنند، می‌توانند مدعی حقوق بشر باشند؟

قائم‌پناه امنیت را زیربنای فعالیت همه بخش‌های جامعه دانست و گفت: اگر شما شب نمی‌خوابید و با وجود همه مشکلات پای نگهبانی می‌ایستید و در پاسگاه و خیابان از امنیت مردم دفاع می‌کنید، ما به وجود شما افتخار می‌کنیم. اگر امروز آرامش داریم، مدیون شما هستیم. اگر رئیس‌جمهوری در اتاق خود می‌نشیند و با خیال راحت کار می‌کند، مدیون زحمات شماست. اگر فرزندان و نوه‌های ما به مدرسه می‌روند و اگر پزشکی در مطب خود با آرامش به کارش ادامه می‌دهد، همه این‌ها به امنیتی وابسته است که شما برقرار کرده‌اید.

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، مرزبانی کشور ، مناطق مرزی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

حمایت آقای خاص از امباپه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار