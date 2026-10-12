جوان آنلاین: «سعد الفقیه» معارض سعودی در واکنش به عملیات موشکی یمن به فروگاه های عربستان گفت: تعطیل فرودگاه ریاض برای محمد بن سلمان خطرناک‌تر از قطع نفت است؛ زیرا روی نقطه حساسی دست می‌گذارد و چیزی را نمایان می‌کند که پنهان کردنش دشوار است.

وی افزود: نفت شاید بتواند خسارت‌های خود را پنهان کند یا آثار هدف قرار گرفتنش کاهش یابد.

به عقیده الفقیه ، به همین دلیل است که او(محمد بن سلمان) بر ادامه برگزاری کنسرت‌ها و مسابقات فوتبال اصرار دارد تا نشان دهد کشور امن است و زندگی جریان دارد!

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای هشدار خود را به همه شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارمندان و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تکرار کرد.

در این بیانیه آمده است که این فرودگاه‌ها و آسمان عربستان به‌جز فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره در معرض هدف قرار گرفتن و میدان عملیات نیروهای مسلح یمن هستند.

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که به تثبیت معادله‌های اعلام‌شده خود «فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» تا تحقق اهداف خود مصمم هستند.