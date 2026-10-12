رئیس‌جمهوری مصر در جریان سفر به مالزی و اندونزی، با مقام‌های این ۲ کشور درباره تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد و رهبران در این دیدارها با اتخاذ موضعی مشترک، بر حمایت از استقلال فلسطین و ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند.

جوان آنلاین: پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهوری اندونزی، سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، به جاکارتا را «نقطه عطف مهمی» در تقویت مشارکت راهبردی میان ۲ کشور دانست و دو طرف در جریان دیدارهای خود بر حمایت از استقلال فلسطین و ضرورت کاهش تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.

رئیس‌جمهوری اندونزی در بیانیه‌ای مشترک با همتای مصری خود در کاخ «مردکا» در جاکارتا با اشاره به توافق ۲ کشور برای ارتقای روابط به سطح مشارکت راهبردی در جریان سفر خود به مصر در سال ۲۰۲۵، گفت که سفر السیسی در پاسخ به سفرهای رسمی او به مصر در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ انجام شده است.

در جریان این دیدار، رهبران اندونزی و مصر درباره موضوعات گوناگون مورد علاقه مشترک و راه‌های تقویت روابط دوجانبه گفت‌وگو کردند و چند توافق‌نامه همکاری در زمینه امور دریایی و شیلات، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، آموزش، تجارت و اقتصاد به امضا رسید. همچنین یک برنامه اجرایی برای مشارکت راهبردی میان ۲ کشور مورد توافق قرار گرفت.