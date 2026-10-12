ادعای لهستان: ناتو باید برای حمله مرگبار «ترکیبی» روسیه آماده باشد

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز نوشت، اظهارات این مقام لهستانی در حالی مطرح شده که نگرانی ها درباره تشدید عملیات خرابکاری روسیه در خاک اروپا تشدید شده است.

رادوسواف سیکورسکی وزیر خارجه لهستان به این روزنامه انگلیسی گفت: احتمال این که کسی کشته شود افزایش یافته زیرا روسیه عملیات اختلال و بی ثباتی در جوامع اروپایی را چند برابر افزایش داده است.

وی تصدیق کرد که ائتلاف ناتو باید نحوه پاسخگویی به اقدامات روسیه را بررسی کند.

این مقام لهستانی اظهار داشت: مساله این است که حمله شامل چه چیزی است، حمله مرزی و طولانی... این یک مساله است اما اگر افراد بیشتری کشته شوند چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین مجبور به مذاکرات جدی در ناتو خواهیم شد.

سیکورسکی از تشریح نحوه واکنش تلافی جویانه ناتو به خاطر تلفات جنگ خودداری کرد اما گفت، لهستان و استونی، بعد از نقض حریم هوایی توسط پهپادها و جت های جنگنده ماده ۴ ائتلاف را فعال کرده اند که خواستار مذاکره در سطح مقامات عالی رتبه است و نشان می دهد که به اقدامات بیشتری نیاز هست.

فایننشال تایمز نوشت: ماده ۵ پیمان ناتو در دفاع دوجانبه در صورتی که یکی از کشورهای عضو تحت حمله قرار گیرد فعال خواهد شد. این ماده تنها یک بار بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط القاعده فعال شد.

لهستان و همسایگانش با ادعای حملات سابیری و نقض حریم هوایی این کشورها و حملات خرابکارانه علیه اهداف اروپایی زنگ هشدار را به صدا در آورده اند.

در ژوئیه (تیر) گذشته موشک کروز Kh-۱۰۱ روسیه در منطقه ای واقع در شرق لهستان فرود آمد و منفجر شد.

همچنین مقام های پنج سازمان اطلاعات اروپا به فایننشال تایمز گفته اند که مدیران اجرایی آن ها در شرکت های دفاعی اروپا هدف ترور عوامل روس قرار گرفته اند.

سازمان اطلاعات آلمان به تازگی درباره «جنگ سایه» روسیه و ورود آن به مرحله ای جدید و بالقوه مرگبار هشدار داد. برلین ماه گذشته نیز مسکو را برای سازمان دهی یک حمله پهپادی در فرودگاه این کشور مقصر شناخت.

وزیر خارجه لهستان از متحدان اروپایی خواست به حملات ادعایی کرملین از طریق بستن کنسولگری ها، جلوگیری از سفر آزادانه دیپلمات های مسکو به این کشورها و کاهش تعداد دیپلمات های روس -همان طوری که لهستان انجام داده است-، پاسخ دهند.

سیکورسکی گفت، همه روس هایی که وارد اتحادیه اروپا می شوند باید گذرنامه بیومتریک داشته باشند تا از ورود عواملی که هویت جعلی دارند جلوگیری شود.

اظهارات مقام لهستانی در دیدار از لندن مطرح شده است. وی در این سفر تلاش خواهد کرد با اعمال نفوذ علیه انگلیس این کشور را وادار کند لهستان را به اجلاس گروه بیست در منچستر دعوت کند. این اجلاس قرار است سال آینده برگزار شود و در قبال این دعوت، ورشو از آشتی دوباره انگلیس با اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. انگلیس ریاست گروه بیست را در سال ۲۰۲۷ برعهده خواهد گرفت.