حملات هوایی عربستان به صنعا و تعز؛ زخمی شدن ۶ کودک در یمن 

جنگنده‌های عربستان سعودی از صبح امروز با حمله به مناطقی در استان‌های تعز و صنعا، جاده‌ها، یک محله و یک ساختمان مسکونی را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: خبرگزاری یمنی «سبأ» گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی سحرگاه امروز به مناطقی در استان‌های تعز و صنعا حمله کردند که طی آن جاده‌ها، یک محله و یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفتند.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع محلی اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی دو حمله به جاده «الزربی» در بخش «حیفان» در استان تعز انجام دادند. همچنین حملات دیگری نیز یک محله مسکونی در مسیر فرودگاه در بخش «الثورة» در صنعا پایتخت یمن و نیز بخش «همدان» در استان صنعا را هدف قرار داد.

در تعز نیز به گفته این منبع محلی، جنگنده‌های سعودی با یک حمله هوایی، یک ساختمان مسکونی را در مرکز شهر «التربه» در بخش «الشمایتین» هدف قرار دادند که منجر به خسارات گسترده به اموال عمومی شد.

در همین راستا، خبرگزاری سبأ گزارش داد که شش کودک بر اثر انفجار یک مین به‌ جا مانده از تجهیزات نیروهای سعودی که در داخل خانه یکی از شهروندان در منطقه «العفیره» در بخش «جبل حبشی» استان تعز کاشته شده بود، مجروح شدند. این مین پیش از پاکسازی منطقه و بازگشت اهالی به خانه‌هایشان منفجر شد.

حملات نیروهای مسلح یمن به مناطق مختلف عربستان، در چارچوب تشدید اقدامات عربستان علیه یمن صورت می‌گیرد. نیروهای مسلح یمن اعلام ریاض با استفاده از بمباران‌های هوایی و موشکی، تأسیسات غیرنظامی و خانه‌ها را در تعدادی از استان‌های یمن هدف قرار می‌دهد.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه یکشنبه اعلام کرد که تعداد حملات هوایی و موشکی عربستان به استان‌های یمن به بیش از ۲۰۰۰ حمله رسیده است.