بازار تاریخی پاریس در آتش سوخت

جوان آنلاین: به گزارش مقامات محلی فرانسه، بازار معروف و تاریخی «آنفان روژ» که از جاذبه‌های گردشگری مرکز پاریس است، در اثر وقوع آتش‌سوزی به طور کامل تخریب شد.

این آتش سوزی بامداد دوشنبه رخ داد. گزارش رسانه‌های فرانسوی تأیید می‌کند که آتش مهار شده، اما بازار به‌شدت آسیب دیده و محل حادثه تقریباً به‌طور کامل ویران شده است.

بر اساس گزارش لوموند، آتش‌سوزی حدود ساعت ۴:۱۵ بامداد به وقت محلی به آتش‌نشانی اطلاع داده شد. آتش مهار شد، اما سازه فلزی بازار فروریخت و بازار سرپوشیده به‌طور کامل تخریب شد. یک آتش‌نشان دچار آسیب جزئی شد و تا زمان انتشار گزارش، تلفات دیگری اعلام نشده است.

بازار آنفان روژ در سال ۱۶۱۵ تأسیس شده و قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی پاریس محسوب می‌شود. این مجموعه در سال ۱۹۸۲ در فهرست آثار تاریخی فرانسه ثبت شد. دادستانی پاریس برای مشخص شدن منشأ آتش‌سوزی تحقیقاتی را آغاز کرده است. علت حادثه هنوز اعلام نشده است.

شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس در روزهای گذشته صحنه درگیری خشونت آمیز دانش آموزان معترض و پلیس بوده است. رسانه‌های فرانسه، ارتباط آتش سوزی بازار تاریخی پاریس با اعتراضات را رد کرده اند.