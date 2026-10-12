رئیس قوه قضاییه گفت:ضروری است هر چه بیشتر برای مردم، تبیین‌گری و آگاه‌سازی انجام داد، تا آنها در موعد مراجعه به عدلیه و رجوع به مراکز و مراجع قضایی، گرفتار عناصر مدعی نفوذ در دستگاه قضا نشوند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به مردم در باب شگردهای باندهای فساد، جاعل و عناصر مدعی نفوذ در قوه قضاییه، اظهار کرد: ضروری است هر چه بیشتر برای مردم، تبیین‌گری و آگاه‌سازی انجام داد، تا آنها در موعد مراجعه به عدلیه و رجوع به مراکز و مراجع قضایی، گرفتار عناصر فاسد و کارچاق‌کن و عناصر مدعی نفوذ در دستگاه قضا نشوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح مصداقی از ورود بالمباشره‌ی خود به پرونده‌ای در حوزه‌ی فساد و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، بیان داشت: طی روزهای اخیر پرونده‌ای را در حوزه‌ی مبارزه با فساد و نفوذ در دستگاه قضا و مقابله با جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین، مورد مطالعه و مداقه قرار دادم و شخصاً با قاضی، بازپرس، متهمین و شاکی پرونده گفت‌وگو کردم. آن نکته‌ای که بسیار قابل تأمل بود، این بود که شاکی پرونده، به رغم آنکه جوان و کم‌تجربه نبود و سالیان سال به مشاغل مختلف اشتغال داشت و در اطرافش، انسان‌های خبره و آگاه به مسائل حقوقی کم نبودند، لکن باز هم گرفتار عناصر فاسد و کارچاق‌کن و عناصر جاعل و مدعی نفوذ در دستگاه قضا شده بود.

رئیس دستگاه قضا افزود: این فردِ شاکی که در پرونده دیگری، حکم محکومیت دریافت کرده بود، برای ملغی کردن حکم محکومیتش، متوسل به یک فردِ مدعی نفوذ در قوه قضاییه و یک فردِ جاعل شده بود و به همین واسطه، اموال و املاک بسیار قابل توجه و گران‌قیمتی را وکالتاً به احدی از متهمین پرونده سپرده بود. البته چنین فردی، نمی‌تواند مدعی باشد که از او کلاهبرداری شده است؛ بلکه او عامدانه و با علم و آگاهی نسبت به اعمال متقلبانه و مفسدانه‌ی متهمین، به آنان رجوع کرده بود و اموال و املاکش را که حسب گزارش واصله، بیش از ۱۰ همت ارزش دارد، وکالتاً به احدی از متهمین سپرده بود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: این فردِ شاکی، در مواردی، مقادیری طلا و دلار هم به متهمین پرونده داده بود. احدی از متهمین پرونده، یک وکیل بود. اگر فردِ شاکی، به درست بودن کار و عدم مجرمانه بودنش، اعتقاد داشت، چرا باید تقاضای متهمین برای پرداخت دلار و طلا را اجابت می‌کرد؟ مگر حق‌الوکاله وکلا، طلا و دلار است؟!

قاضی القضات تصریح کرد: احدی از متهمین پرونده‌ی مورد اشاره، به حرفه وکالت اشتغال داشت و با کمال تأسف، آلوده به فساد شده بود. او فقط در یک فقره، ۱۵۰ هزار دلار از شاکی پرونده دریافت کرده بود. ۱۵۰ هزار دلاری که در ابتدا مدعی بود در خانه‌اش موجود است، اما سپس گفت ۴۰ هزار دلار آن را به شریکش داده است و مابقی را در صرافی، به ریال تبدیل کرده است. البته در ادامه مشخص شد که صرافی‌ای هم در کار نبوده و این متهم، دلارها را نزد یک فردِ فاقد مجوز، تبدیل کرده است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: عده‌ای بر آن هستند تا با جعل و غصب عناوین و منتسب کردن خود به مسئولان قضایی و طرح ادعاهای دروغین مبنی بر نفوذ داشتن در قوه قضاییه، از مردم و مراجعان به دستگاه قضایی کلاهبرداری و اخاذی کنند؛ فلذا باید بسیار مراقبت کرد و مردم را هشیار ساخت تا مبادا در دام این عناصر فاسد و جاعل، گرفتار شوند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ضمن تاکید بر برخورد قاطع با عناصری که بخواهند جامعه‌ی شریف قضایی کشور را مَلکوک کنند، اظهار کرد: قاطبه‌ی قضات، نیروهایی پاک‌دست، با اخلاص و عاری و بری از آلودگی و فساد هستند. لکن قوه قضاییه به‌سانِ یک لوح سفید است که کوچکترین لکه‌ای در آن، خودنمایی می‌کند؛ وقتی خدای‌ناکرده، یک فرد در جامعهد قضایی، آلوده به فساد می‌شوند، اثرات و تبعات این فساد بسیار گسترده و دامن‌گیر است و می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضا و حتی اصل نظام را مخدوش سازد. فلذا ما بسیار به فساد درون‌قوه‌ای حساس هستیم و با قاطعیت و منطبق با مرّ قانون با عناصر فاسد در درون عدلیه برخورد می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دستگاه‌ها و بخش‌های حفاظتی و نظارتی در داخل قوه قضاییه، با تمرکز و حساسیت بیشتری پرونده‌های فساد درون قوه‌ای را بررسی و رسیدگی می‌کنند؛ بر همین اساس، ضروری است، بخش و واحد ذی‌صلاح در کانون وکلای دادگستری نیز نسبت به تخلفات حرفه‌ای و انتظامی وکلا، حساسیت بیشتری داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه به فساد آلوده شدنِ نیروهای قضایی، هر فرد دغدغه‌مندی را آزرده و متأذی می‌کند، گفت: من وقتی با گزارشی ناظر بر تخلفات و جرائم نیروهای قضایی مواجه می‌شوم، حقیقتاً بسیار متألم و متأثر می‌گردم. ابتنای کار ما آن است که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، هیچ یک از نیروهای قضایی و کارکنان قوه قضاییه، آلوده و آغشته به فساد نشوند، لکن اگر خدای‌ناکرده، چنین اتفاقی رخ دهد، ما قطعاً قاطعانه، فردِ آلوده را مجازات کرده و او را سلب صلاحیت می‌کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به جان‌فشانی‌های قضات و نیروهای قضایی در مسیر خدمات‌رسانی به مردم عنوان کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که قاطبه‌ی قضات و نیروهای قضایی ما، عناصری خدوم، مخلص و پاک‌دست هستند که بعضاً شبانه‌روز برای گره‌گشایی از امورات قضایی مردم، متحمل رنج و زحمت می‌شوند؛ تعداد قابل توجهی از قضات ما در ایام دو جنگ تحمیلی اخیر نیز حتی در زیر بمباران دشمن، در محل کار خود حاضر می‌شدند تا مبادا پیشبرد امورات قضایی مردم با تأخیر و تعلل همراه شود. فلذا ما قطعاً اجازه نخواهیم داد معدودی افراد با آلوده شدن به فساد، این تصویر مطلوب از جامعه قضایی کشور را مخدوش و مَلکوک سازند.

قاضی‌القضات با تأکید مؤکد بر اهمیت اطلاع‌رسانی به مردم جهت پیشگیری از فریب خوردن آنان توسط عناصر جاعل و کارچاق‌کن، خاطرنشان کرد: علی‌ایحال بار دیگر تاکید می‌کنم که باید مردم را هر چه بیشتر آگاه و مطلع کرد تا مبادا به منظور پیشبرد امورات قضایی خود، متوسل به عناصر جاعل و کارچاق‌کن و عناصر مدعی نفوذ در دستگاه قضا شوند؛ اطلاع‌رسانی به مردم در این حوزه، صرفاً یک امر آموزشی نیست؛ بلکه یک اقدام پیشگیرانه است. ما معتقدیم مراجعه‌کننده‌ی آگاه و مطلع، بازدارنده در برابر فساد خواهد بود. در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط، باید جهد و مساعی بیشتری به خرج دهند.

از همیشه مصمم‌تر و راسخ‌تریم؛ در مقابل استکبار کوتاه نمی‌آییم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با اشاره به جنایات اخیر تروریست‌ها در استان سیستان‌وبلوچستان، اظهار کرد: طی روزهای و هفته‌های اخیر، مُشتی تروریست کوردل و مواجب‌بگیر استکبار، برای خوش خدمتی نزد اربابان‌شان، دست به ترورهایی در جنوب شرق کشور زده‌اند. آنها به خیال باطل خود، تصور دارند که می‌توانند با این ترورها، امنیت بخشی از ایران اسلامی را تهدید و تحدید کنند؛ لکن باید بدانند که مردم ما با مشاهده این ترورها، منسجم‌تر و متحدتر می‌شوند و برای مقابله‌ی با دشمن غدّار، احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه بار دیگر شهادت دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان‌وبلوچستان را تسلیت گفت و بیان داشت: شهیده نصرت افتخاری که به دست تروریست‌های کوردل، به شهادت رسید، هدفی جز خدمت به مردم شریف و بزرگوار خطه سیستان‌وبلوچستان نداشت و در راه خدمت به همین مردم، شهد شیرین شهادت را نوشید. تروریست‌هایی که خون خادمان مردم را به زمین می‌ریزند در واقع نشان می‌دهند که در وهله نخست، دشمن مردم هستند. مردم نیز قدر خادمان مخلص خود را می‌دانند؛ کماآنکه مراسم تشییع پیکر شهیده‌ی والامقام نصرت افتخاری، به صحنه‌ای از انسجام و اتحاد مردمی در مقابله‌ی با تروریست‌ها تبدیل شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قطعاً دشمن و اذناب او و کلیه‌ی معاندین و بدخواهان داخلی و خارجی باید بدانند که بواسطه‌ی این ترورها، در عزم راسخ مردم ما برای مقابله‌ی با استکبار، خللی وارد نمی‌گردد و ملت ما تحت هیچ شرایطی، تسلیم استکبار نمی‌شود. به فضل پروردگار، اراده‌ی مردم ما بر دشمن و دنباله‌های دشمن، فائق خواهد آمد و ما به فضل و مدد الهی، دشمن را ازاله و مضمحل خواهیم کرد.

شایان ذکر است، رئیس عدلیه در مطلع سخنانش در نشست امروز، پیشاپیش ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) را تبریک و تهنیت گفت و عنوان کرد: حضرت زینب کبری (س) عالمه غیرمعلمه‌ای است که نه فقط برای زنان عالم، بلکه برای بشریت، الگو و اسوه است. ایشان کوه صبر، شناخت، معرفت و تبیین‌گری هستند و با جهاد تبیین خود، حقیقت نورانی عاشورا را بر جهانیان تاباندند.

قاضی‌القضات در ادامه با گرامیداشت روز پرستار، خاطرنشان کرد: در عظمت شغل و حرفه پرستاری همین بس که روز بزرگداشت مقام پرستار، مقارن با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) است. پرستاران گرانقدر ما جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت و بهداشت کشور دارند و ضروری است نیازها و مطالبات این قشر زحمتکش، برآورده شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین بیستم مهر، روز بزرگداشت حافظ شیرازی را گرامی داشت و تصریح کرد: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، از آن‌رو «حافظ» نام و تخلص گرفت که حافظ قرآن کریم بود و با ۱۴ روایت، کلام‌الله را در سینه حفظ داشت و قرائت می‌کرد. بسیاری از مضامین شعری حافظ نیز متخذ و برگرفته از آموزه‌های قرآنی و دینی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از مضامین شعری حافظ هنوز تازگی و سرزندگی دارد؛ علت این امر آن است که روح حاکم بر اشعار و غزلیات حافظ، مُنبعث و نشئت گرفته از آموزه‌های قرآنی و دینی است. حافظ در اشعارش به کرّات و با نمادها و نمودهای مختلف و متنوع از مفهوم عدالت سخن می‌گوید. حافظ به کرّات از مهربانی و عطوفت با هم‌نوع می‌سراید. حافظ هنرمندانه و شاعرانه، انسان را از آلوده شدن و فروغلتیدن به مهلکه‌ی گناه، برحذر می‌دارد. او بر سخن لغو و جاهلانه خرده می‌گیرد و مخاطبش را از این مشی، دور می‌دارد. لسان‌الغیب بر حق‌جویی و حقمداری و احتراز و اجتناب از تبعیض ورزیدن تاکید می‌ورزد. اینها همه مفاهیم و مضامینی عالی است که می‌تواند سرلوحه‌ی عمل هر مسلمان و آزاده‌ای قرار گیرد.