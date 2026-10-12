کد خبر: 1384121
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای کالاس: تنها راه پایان جنگ اوکراین، فشار بر روسیه است/انتقاد از توافق ترامپ و پوتین

کالاس کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از توافق اخیر دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین برای آزادسازی صادرات گازوئیل روسیه و اعلام آتش‌بس انرژی در جنگ اوکراین، مدعی شد که تنها راه پایان جنگ اوکراین، تشدید فشار بر روسیه است.

جوان آنلاین: کایا کالاس روز دوشنبه در آستانه نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به خبرنگاران گفت: ما مسیر خود را ادامه می‌دهیم، زیرا معتقدیم تنها فشار بر روسیه می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

وی افزود: نباید فراموش کنیم که روسیه این جنگ را آغاز کرده است. باید بر روسیه فشار وارد کنیم تا جنگ را متوقف کند. اگر روسیه جنگ را متوقف کند، اوکراینی‌ها نیز دیگر نیازی به اقدام برای دفاع از کشورشان نخواهند داشت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آتش‌بس انرژی اعلام‌شده از سوی ترامپ نیز گفت که از چنین توافقی استقبال می‌کند، اما مدعی شد که تاکنون نشانه‌ای از پایبندی روسیه به آن مشاهده نشده است.

وی اضافه کرد که آتش‌بس نباید تنها به توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی محدود شود. کالاس با انتقاد از انتقال فشارهای واشنگتن به کی‌یف ادعا کرد: نگرانی جدی این است که فشارها به‌نوعی متوجه اوکراین شده است. با اعمال فشار بر اوکراین، در واقع می‌خواهند این کشور را به تسلیم وادار کنند، اما چنین اقدامی هیچ کمکی به مهار جاه‌طلبی‌های امپریالیستی روسیه نمی‌کند.

وی ادامه داد که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند مقام‌های آمریکایی را متقاعد کند که امتیاز دادن به روسیه لزوماً به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به اختلاف رویکرد واشنگتن و بروکسل در زمینه تحریم‌های روسیه گفت که انگلیس با سیاست تحریمی اتحادیه اروپا هماهنگ است، اما آمریکا هنوز همراهی مورد انتظار را نشان نداده است.

وی افزود که اگر واشنگتن نیز تحریم‌های پیشنهادی علیه روسیه را به اجرا بگذارد، فشار بر مسکو برای پایان دادن به جنگ افزایش خواهد یافت.

کالاس همچنین از ارائه فهرستی شامل یک‌هزار و ۶۰۰ مورد تحریمی جدید علیه اشخاص و شرکت‌های مرتبط با مجتمع نظامی و صنعتی روسیه و عوامل برگزاری انتخابات در مناطق اشغالی اوکراین خبر داد.

این در حالی است که دونالد ترامپ جمعه گذشته (۹ اکتبر برابر با ۱۷ مهر) پس از گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که دو طرف برای افزایش عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای آمریکا و جهان به توافق رسیده‌اند.

بر اساس اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا، روسیه متعهد شده است در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل عرضه کند و در ماه‌های آینده نیز حجم صادرات خود را افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز برای اجرای این توافق، بخشی از محدودیت‌های تحریمی علیه گازوئیل روسیه را به‌طور موقت کاهش داده است.

ترامپ همچنین روز یکشنبه (۱۱ اکتبر برابر با ۱۹ مهر) مدعی شد که روسیه و اوکراین بر سر آتش‌بس فوری در حوزه انرژی به توافق رسیده‌اند. با این حال، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که از چنین توافقی اطلاع نداشته و توقف حملات کی‌یف به تأسیسات انرژی روسیه را مشروط به اقدام متقابل مسکو دانست.

به هر روی، اظهارات ترامپ در روزهای اخیر، اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپایی آن را بر سر چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین تشدید کرده است. مقام‌های اروپایی که نگران پیامدهای رویکرد جدید کاخ سفید در قبال مسکو هستند، همچنان بر ادامه حمایت از کی‌یف و تشدید تحریم‌های روسیه تأکید دارند.

 

برچسب ها: کایا کالاس ، اروپا ، روسیه
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