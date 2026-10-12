سناتورها علیه ترامپ؛ انتقادهای فراجناحی بر سر توافق صادرات گازوئیل روسیه

هفت سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات در بیانیه‌ای، با انتقاد از توافق دونالد ترامپ با مسکو بر سر صادرات گازوئیل از این کشور، آن را مغایر با قانون ممنوعیت واردات انرژی از روسیه دانستند.

جوان آنلاین: سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات از ترامپ خواستند که رویه خود در مورد توافق صادرات گازوئیل از روسیه را تغییر دهد و آن را مغایر با قانون ایالات متحده دانستند که واردات انرژی از روسیه تا زمان پایان تجاوز به اوکراین را ممنوع می‌کند.

هفت سناتور از دو حزب شامل چهار جمهوری‌خواه و سه دموکرات در بیانیه‌ای اعلام کردند: «کنگره در سال ۲۰۲۲ به صراحت واردات انرژی از روسیه را ممنوع کرد تا از تامین مالی جنگ علیه اوکراین با دلارهای آمریکایی جلوگیری کند.»

آنها همچنین تاکید کردند که دولت ترامپ بدون مشورت یا ارائه هیچ توضیحی به کنگره در این زمینه اقدام کرده است در حالی که براساس قانون هر دو مورد الزامی است.

در این بیانیه ادعا شده است: «ایالات متحده نباید در حالی که روسیه به کشتن غیرنظامیان اوکراینی ادامه می‌دهد، به ولادیمیر پوتین کمک مالی ارائه کند. دولت باید به سرعت رویه خود را تغییر دهد.»

رویترز می‌افزاید: انتقادهای فراجناحی از ترامپ جدیدترین مورد است که اندکی مانده به انتخابات ماه نوامبر (آبان) مطرح می‌شود و مشخص خواهد کرد پس از این تاریخ جمهوری خواهان کنترل کنگره را همچنان در دست خواهند داشت یا خیر.

از جمله سناتورهای امضاکننده بیانیه یاد شده شامل سناتورهای جمهوری خواه سوزان کالینز، لیزا مورکوفسکی، تام تیلیس و جان کرتیس و دموکرات‌ها؛ جین شاهین، ریچارد بلومنتال و ران وایدن هستند.

سناتور تیلیس پیش از این نیز گفته بود که توافق گازوئیل با روسیه می‌تواند غیرقانونی باشد و جان آمریکایی‌ها را به خطر بیندازد.

ترامپ روز جمعه از توافق بر صادرات گازوئیل از روسیه خبر داد و دولت او به طور موقت تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه که با هدف کاهش درآمدهای جنگی مسکو تعیین گردیده بود را لغو کرد.

از سوی دیگر، تحلیلگران اعلام کرده اند که بعید است توافق ترامپ با مسکو منجر به کاهش ادامه دار قیمت گازوئیل شود؛ اقدامی که در راستای تلاش رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر برای تاثیرگذاری بر نتیجه آرا انجام گرفته است.

دفاع دولت ترامپ از توافق با مسکو

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که دولت ترامپ با استفاده از اختیارات قانونی موجود این توافق را اجرایی خواهد کرد. وی این پیمان را برای مردم آمریکا خوب دانست و گفت که قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

رویترز خاطرنشان کرده است: ترامپ ماه گذشته لایحه تحریم‌های گسترده علیه مسکو با نام «قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی گراهام ۲۰۲۶» را امضا کرد.