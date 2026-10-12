کتائب حزب الله عراق ضمن حمایت تمام عیار از عملیات نیروهای مسلح یمن و مقابله به مثل آنها علیه تجاوزهای عربستان سعودی، اعلام کرد: از بن سلمان و اربابانش می‌خواهیم که شکست را بپذیرند و به محاصره یمن پایان دهند.

جوان آنلاین: کتائب حزب الله عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: به برادرانمان در یمن به خاطر ایستادگی و پایداری عملیات نظامی در دفاع از کرامت ملت و حقوق پایمال شده آنها، تبریک می‌گوییم. این عملیات در پاسخ به محاصره اعمال شده از سوی عربستان سعودی مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است: تاکید می‌کنیم که در کنار ملت یمن در قضیه بر حق آنها هستیم و از بن سلمان و اربابانش می خواهیم که شکست را بپذیرند و محاصره یمن را پایان دهند.

کتائب حزب‌الله عراق افزود: صداهای ناسازگار و نخراشیده فقط نماینده خودشان هستند و مردم شریف ما همچنان حامی و یار و یاور همه آرمان‌های عادلانه امت اسلامی هستند. ما از برادران مجاهد خود در یمن می‌خواهیم که تا زمان پیروزی و احیای حقوق و خرد کردن شاخ شیطان و دشمنان بشریت، به عملیات خود ادامه دهند.

روز گذشته نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از اجرای چهار عملیات نظامی علیه اهدافی در عربستان سعودی در واکنش به تجاوزات این کشور علیه ملت یمن خبر داد.