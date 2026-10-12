تحرکات آمریکا برای پیشبرد طرح خلع سلاح حماس در سایه تداوم حملات به غزه

هم‌زمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک رسانه عبری از موافقت این رژیم با اعزام نیروهای آمریکایی به مناطق تحت کنترل ارتش اشغالگر در جنوب نوار غزه با هدف فراهم‌سازی زمینه اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی ۱۱ (کان) گزارش داد که مقام‌های اسرائیلی به گروهی از نیروهای آمریکایی تحت نظارت «شورای صلح» اجازه داده‌اند برای اجرای مرحله دوم توافق در روزهای آینده وارد نوار غزه شود.

بر اساس این گزارش، اعضای تیم آمریکایی برای انجام بررسی‌های میدانی به مناطق رفح و خان‌یونس در جنوب نوار غزه که تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارند، اعزام خواهند شد.

کان مدعی شد، هدف از این مأموریت، شناسایی مکان‌هایی برای تحویل سلاح حماس عنوان شده است. این در حالی است که مقامات حماس بارها تأکید کرده‌اند در صورت خودداری رژیم صهیونیستی برای عقب‌نشینی از غزه و توقف کامل حملات، سلاح خود را تحویل نخواهند داد.

به نوشته کان، یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل ادعا کرده که آمریکا با وجود مخالفت تل‌آویو با این طرح، فشار زیادی بر مقام‌های اسرائیلی برای پیشبرد آن وارد می‌کند.

با این حال، حماس تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

اختلاف‌ها بر سر اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه نیز پس از آن افزایش یافته است که رژیم صهیونیستی طرح ۱۵ ماده‌ای مصوب «شورای صلح» را رد کرده و هرگونه عقب‌نشینی در این مرحله را به خلع سلاح حماس مشروط کرده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به‌رغم توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد و منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کردند که هشت فلسطینی از جمله یک کودک بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیستی در خان‌یونس و جبالیا شهید شدند.

همچنین بر اساس گزارش رسمی منابع فلسطینی، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۸ مهر ۱۴۰۴، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از پنج هزار نفر زخمی شده‌اند.