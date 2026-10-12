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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان/ شهادت یک باغ‌دار با انفجار مین

ف همزمان با تداوم حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت یک باغ‌دار بر اثر انفجار مین، مقامات محلی درباره ورود به باغ‌های زیتون به دلیل خطر انفجار مهمات و مین‌های به جا مانده ناشی از حملات صهیونیست‌ها هشدار دادند.

جوان آنلاین: شبکه المنار اعلام کرد رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان حمله کرد؛ این رسانه لبنانی از تحرکات نظامیان اسرائیلی در حومه شهرک «برعشیت» در جنوب لبنان و حمله توپخانه ارتش اشغالگر به این شهرک و نیز تحرکات تانک‌های اسرائیلی در حومه «کفرشوبا» خبر داد.

این رسانه لبنانی همچنین به تجاوزهای رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا هفت صبح به وقت محلی لبنان اشاره و اعلام کرد: توپخانه اشغالگران «وادی سلوقی»، «وادی زبقین»، شهرک «المنصوری»، «کفرشوبا» و «حاریص» را گلوله باران کرد.

المنار همچنین به تحرکات و حملات اشغالگران به شهرک «صربین» و «زوطر شرقی» نیز اشاره کرد و از رخنه نظامیان اسرائیلی از «رویسات العلم» و استقرار در منطقه «شمیس» در حومه کفرشوبا خبر داد.

هشدار درباره ورود به باغ های زیتون پس از انفجار مین و شهادت یک لبنانی

رسانه لبنانی النشره نیز گزارش داد: توپخانه ارتش اسرائیل حومه شهر «یاطر» و مناطق اطراف شهرک های «بیت لیف» و «صربین» را گلوله باران کرد.

به گزارش این رسانه لبنانی، مقامات محلی «فرون» و «یاطر» به ساکنان درباره ورود به باغات زیتون به دلیل ترس از بمب‌های خوشه‌ای و مین‌های به جا مانده از سوی دشمن اسرائیلی هشدار داد.

النشره گزارش داد که این هشدار پس از آن مطرح می‌شود که یک شهروند در شهرک «فرون» هنگام سرکشی به باغ زیتون خود بر اثر انفجار مین به شهادت رسید و یک لبنانی دیگر نیز به طور مستقیم از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «یاطر» هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.

همزمان، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم در نتیجه حادثه عملیاتی در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که تحقیق در این باره ادامه دارد.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی از تیپ ۱۸۸ ارتش این رژیم در جریان عملیاتی در بخش بوفورت در جنوب لبنان بر اثر انفجار مهمات در یک تانک (حادثه عملیاتی) زخمی شد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: ارتش صهیونیستی ، لبنان ، جنگ لبنان
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