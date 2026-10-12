یک تحلیلگر عراقی با اشاره به دخالت‌های مداوم آمریکا در امور داخلی بغداد گفت: حاکمیت صرفاً با خروج نیروهای آمریکایی از عراق حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند استقلال تصمیم‌گیری در سطوح سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دور از دخالت خارجی به ویژه از سوی واشنگتن است.

جوان آنلاین: «موید العلی»، تحلیلگر امور سیاسی عراقی، اظهار داشت: حاکمیت عراق به دلیل دخالت‌های مداوم آمریکا در امور داخلی آن و تلاش برای وادار کردن بغداد به مشارکت در تحریم‌های آمریکا علیه ایران، همچنان ناقص است.

وی افزود: اگر تصمیم‌گیرنده سیاسی در عراق نتواند روند دستیابی به حاکمیت کامل پس از خروج نظامی آمریکا را تکمیل کند، ناقص خواهد ماند، زیرا آمریکا سیاست‌های خود را دیکته می‌کند.

العلی تصریح کرد: تلاش آمریکا برای درگیر کردن عراق در جنگ اقتصادی خود و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کرده است، دخالت آشکار در امور داخلی عراق است و از مفهوم روابط بین‌الملل مبتنی بر توازن بین کشورها و تضمین عدم دخالت در امور داخلی آنها منحرف می‌شود.

هشدار درباره سیطره واشنگتن بر بخش نفت و انرژی عراق

از سوی دیگر «معین الکاظمی»، عضو چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق، با اشاره به تلاش‌های مداوم دولت آمریکا برای گسترش نفوذ و کنترل خود بر بخش‌های حیاتی اقتصاد عراق، به‌ویژه امنیت انرژی، خواستار فراهم کردن امکان تنوع مشارکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شد.

الکاظمی به خبرگزاری المعلومه گفت: واشنگتن در تلاش است تا قیمومیت اقتصادی خود را بر کشور تحمیل کند و تصمیمات استراتژیک حساس، به‌ویژه در بخش‌های نفت و انرژی را که سنگ بنای اقتصاد ملی هستند، در سیطره خود داشته باشد. مرحله کنونی مستلزم اتخاذ موضعی قاطع برای آزادسازی بخش انرژی و نفت از وابستگی و نفوذ آمریکا و پایان دادن به انحصار شرکت‌های وابسته به واشنگتن بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه است.

او هشدار داد که ادامه این مسیر، امنیت انرژی عراق را در معرض فشار سیاسی و باج‌گیری خارجی قرار خواهد داد.

الکاظمی بر ضرورت تنوع‌بخشی دولت به گزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی شرقی و غربی تأکید کرد تا با ایجاد توازن استراتژیک، حاکمیت اقتصادی کشور حفظ و سلطه آمریکا بر ثروت‌ها و منابع عراق محدود شود.