نبیه بری: وحدت ملی تنها راه حل مشکلات لبنان است

رئیس پارلمان لبنان در مورد راه حل برون رفت از بحران ها در این کشور گفت: ما چاره‌ای جز استفاده از سلاح وحدت ملی برای حل مشکلات و بحران‌هایی که ما را محاصره کرده، نداریم.

جوان آنلاین: «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان، در جدیدترین موضع‌گیری خود درباره روابطش با «جوزف عون» رئیس‌جمهور و «نواف سلام» نخست‌وزیر این کشور تصریح کرد که رابطه‌اش با رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر خوب است و ارتباط با هر دو ناگسستنی است.

رئیس پارلمان لبنان در ادامه ضمن تأکید مجدد بر وحدت داخلی میان لبنانی‌ها بیان کرد: ما چاره‌ای جز استفاده از سلاح وحدت ملی برای حل همه مشکلات و بحران‌هایی که ما را محاصره کرده، نداریم.

مردم منطقه نباید با هم بجنگند

نبیه بری در ادامه ضمن ابراز تأسف از جنگ میان عربستان و یمن گفت: این قلب ما را به درد می‌آورد؛ آنچه اتفاق می‌افتد، جنگیدن ما با یکدیگر است.

او در ادامه به بخش برق در لبنان نیز پرداخت و آن را به‌اندازه آب‌وهوا برای این کشور ضروری دانست و گفت که این موضوع را با نخست‌وزیر در میان گذاشته است.

رئیس پارلمان خواستار جذب سرمایه‌گذاران از سراسر جهان برای احیای این بخش طبق مدل BOT شد و از اهتمام و استقبال نواف سلام نخست‌وزیر لبنان از این موضوع خبر داد.

قرارداد BOT چیست؟

یکی از انواع قراردادهای جذب سرمایه و تأمین مالی، قرارداد احداث (ساخت)، بهره‌برداری، انتقال (واگذاری) (BOT) است که از ترکیب سه نوع رابطه قراردادی تشکیل شده است.

در این نوع قراردادها یک طرف که اغلب دولت (کارفرما) است، برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، فناوری و زیربنایی بین‌المللی، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ و قدرتمند (اغلب در قالب یک کنسرسیوم تشکیل شده از چند شرکت خارجی) در زمینه‌های احداث و سرمایه‌گذاری می‌کند تا با جذب سرمایه و فنّاوری به هدف کلان خود برسد.

این هدف می‌تواند در حوزه‌های مهم و راهبُردی نظیر انرژی (ساخت نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز)، توسعه شهری و سایر زیرساخت‌های حیاتی (مانند احداث بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و سدها) باشد.