مقام حماس خطاب به کاتس: تلاش تو برای ترور الحیه ناکام خواهد ماند

باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس یکشنبه شب در واکنش به تهدید یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای ترور خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، خطاب به وزیر صهیونیست گفت: ما را به چیزی تهدید می‌کنی که شب و روز برای آن دعا می‌کنیم؟ شهادت؟ تلاشت ناکام خواهد ماند.

جوان آنلاین: نعیم در پستی نوشت که تهدید کاتس برای ترور الحیه جدی گرفته می‌شود، اما در عین حال بخشی از تبلیغات انتخاباتی سیاه رژیم تل آویو است.

وی افزود که راست افراطی رژیم صهیونیستی برای پیروزی در انتخابات با گسترش دادن مرگ در همه‌جا با یکدیگر رقابت می‌کند.

نعیم تاکید کرد: حماس مسیر خود را تا پیروزی و آزادی فلسطین ادامه خواهد داد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز شامگاه دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: تهدیدهای کاتس به ترور رئیس دفتر سیاسی این جنبش، بیانگر رویکرد دولت‌هایی است که خود را به قوانین بین‌المللی مقید نمی‌دانند.

حماس در این بیانیه، این تهدیدها را «تروریسم سازمان‌یافته دولتی» توصیف کرد و افزود که چنین اظهاراتی، ورشکستگی سیاسی کابینه رژیم صهیونیستی و اعضای فاشیست آن را نشان می‌دهد.

این جنبش تاکید کرد که تهدیدهای یادشده، موضع ثابت و رویکرد ملی آن در مبارزه و مقاومت برای بازپس‌گیری همه حقوق ملت فلسطین به‌ویژه پایان دادن به اشغالگری، را تغییر نخواهد داد و تنها بر پافشاری حماس و رهبران آن بر مواضعشان می‌افزاید.

حماس همچنین از کشورهای میانجی گر خواست در قبال این اظهارات «نسنجیده»، موضعی قوی و قاطع اتخاذ و آن را محکوم کنند.

در ادامه این بیانیه آمده بود که حماس همچنان به توافق آتش‌بس و نقشه راهی که با میانجی‌گری و حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دنبال شده، پایبند است.

این جنبش از کشورهای میانجی گر خواست بر کابینه رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهداتش، به‌ویژه توقف حملات و رفع محاصره از ملت فلسطین، فشار وارد کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، الحیه را تهدید به ترور کرده بود.