کد خبر: 1384109
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: احدی توان تضعیف یا خلع سلاح مقاومت را ندارد

لبنان عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به تشدید توطئه‌ها علیه مقاومت با هدف تضعیف پایگاه مردمی و ضعیف و آسیب‌پذیر جلوه دادن آن، این اقدامات را بخشی از یک برنامه حساب‌شده دانست و تاکید کرد: احدی توان تضعیف و خلع سلاح مقاومت را ندارد.

جوان آنلاین: «ایهاب حماده»، گفت: ماهیت واقعی آنها که در اتاق‌های بسته و با اربابانشان در پروژه صهیونیستی-آمریکایی، دیدگاههای خود را اعلام می‌کنند، در حال آشکار شدن است.

حماده تاکید کرد: آنها می‌دانند که احدی، نه در لبنان و نه در خارج از آن، توان تضعیف مقاومت،خلع سلاح یا اهانت به پایگاه مردمی آن را ندارد به همین دلیل به برخورد با حامیان مقاومت در جامعه رو آورده‌اند.

وی با اشاره به ناکامی تحرکات دشمنان مقاومت طی چهل سال گذشته برای تضعیف و نابودی آن، گفت: در این مدت مقاومت با اقتدار به عامل تاثیرگذار و مهم در عرصه منطقه تبدیل شد و حزب‌الله لبنان بزرگترین عامل نگرانی و هراس برای اسرائیل و آمریکایی‌ها در منطقه است.

نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: دلیل هدف قرار دادن حزب‌الله و حامیان آن، ضعف مقاومت نیست بلکه به این دلیل است که حزب الله دشمنان را به وحشت انداخته است.

گفتنی است که روز گذشته نیز«حسن فضل الله» نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: در شرایط کنونی منطقه، وظیفه ما این است که استوار و ثابت قدم بمانیم و بر حق مشروع خود برای دفاع از کشور، سرزمین و جنوب لبنان پافشاری کنیم. همچنین باید به مقاومت به عنوان تنها گزینه‌ برای آزادسازی دوباره این سرزمین و صیانت از جنوب کشور پایبند بمانیم. معادله جدید در لبنان بر قدرت مقاومت و حضور آن در صحنه پایداری استوار است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
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