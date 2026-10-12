جنگنده های عراقی مواضع بقایای داعش در شرق این کشور را بمباران کردند

جوان آنلاین: فرماندهی نیروی هوایی عراق با اعلام این خبر افزود که این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۶، و در منطقه عملیاتی دیاله در شرق عراق انجام شده است.

با وجود متلاشی شدن تشکیلات تروریستی داعش در عراق، بقایای زیرزمینی این تشکیلات تروریستی هر از چند گاهی اقدام به عملیات خرابکارانه می‌کنند که با مقابله نیروهای امنیتی بویژه نیروهای بسیج مردمی عراق رو به رو می شوند.

«سعد معن» رئیس واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق پیشتر با اشاره به اینکه جنگ با تروریسم تمام نشده است، گفت به دلیل افزایش توانمندی‌های نیروهای عراقی از حیث تجهیزات، نیروی انسانی و فناوری، گروهک داعش دیگر تهدید امنیتی شمار یک این کشور نیست. وی افزود: شماری از عناصر این گروهک محدود و عمدتا در مناطق دورافتاده استان‌های کرکوک و الانبار هستند.

او احتمال احیای داعش پس از خروج ائتلاف را تبلیغات غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و گفت: این گروهک قادر به احیا و تثبیت حضور خود در مناطق عراق نخواهد بود.

معن اوضاع در مرز عراق و سریه را نیز مطلوب دانست و از افزایش شمار نیروهای مرزبان و آموزش و تجهیزشان به دوربین های حرارتی و پهپاد خبر داد.

او با اشاره به اینکه عراق بیش از پنج هزار و ۷۰۰ زندانی داعشی را از سوریه تحویل گرفته است، آن را یکی از بزرگترین انتقال زندانیان در تاریخ معاصر توصیف کرد.