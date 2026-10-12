کد خبر: 1384107
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نویسنده صهیونیست: یحیی السنوار اسرائیل را برای چند نسل‌ شکست داد

سنوار نویسنده صهیونیست در مقاله‌ای رهبر شهید جنبش حماس را عامل تشدید نفرت، شکاف‌های اجتماعی و بحران امنیت در جامعه صهیونیستی دانست و نوشت، پیامدهای تحولات پس از هفتم اکتبر، این جامعه را برای نسل‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد.

جوان آنلاین: روبیک روزنتال در مقاله‌ای برای روزنامه هاآرتص نوشت که شهید یحیی السنوار، رهبر سابق جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، جامعه سرزمین‌های اشغالی را شکست داده است.

به گزارش ایسنا، روزنتال با اشاره به نظرسنجی منتشرشده از سوی شبکه ۱۳رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند این رژیم در جنگ با حماس پیروز شده است؛ در حالی که اکثریت مردم یا نمی‌دانند حماس پیروز شده است یا چنین اعتقادی ندارند.

این نویسنده با اشاره به تحولات جامعه صهیونیستی پس از هفتم اکتبر، نوشت: بحثی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، تغییراتی است که در این جامعه رخ داده و تصویری نگران‌کننده، آشفته و تهدیدآمیز از آن ارائه می‌دهد.

وی تأکید کرد: السنوار نه فقط برای یک یا سه سال آینده، بلکه برای نسل‌ها جامعه اسرائیل را شکست داده است. آنچه پیش‌تر در جامعه‌ای متشنج و گرفتار اختلافات داخلی و دشواری در تعامل با جهان پنهان بود، به‌تدریج شدت گرفت و این جامعه به موجودی خشن تبدیل شد.

روزنتال افزود: جامعه‌ای که پیش‌تر بذرهای دشمنی عمیق با هر فرد خارج از دایره خود را در درون داشت، اکنون با نفرت تعریف می‌شود؛ نفرتی که از موجی به موج دیگر گسترش می‌یابد و عرب‌ها را صرفاً به دلیل عرب بودن، ملت‌های جهان را به دلیل روی‌گردانی از اسرائیل و هر فردی را که مانند آن نمی‌اندیشد، هدف قرار می‌دهد.

این نویسنده معتقد است که این نفرت با موعظه و سخنرانی‌های آشتی‌جویانه از میان نمی‌رود.

روزنتال همچنین گفت: السنوار چهره‌هایی را که پیش‌تر در حاشیه جامعه قرار داشتند، به صحنه اصلی آورد و آنها را به افرادی برخوردار از حمایت گسترده تبدیل کرد.

این نویسنده نوشت که السنوار به زیرساخت امنیتی رژیم صهیونیستی در نقطه‌ای ضربه زده است که توپخانه و هواپیما در آن نقشی ندارند. به گفته او، نگهداری صدها اسیر در تونل‌ها، چه زنده و چه مرده، ساختار این رژیم را از درون متلاشی کرده است.

روزنتال همچنین نوشت اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ، این رژیم را در نگاه جهانیان به جایگاهی نامطلوب رسانده و موجب شده است میلیون‌ها کودک در جهان غرب به هویت فلسطینی گرایش پیدا کنند و با پوشیدن چفیه، از فلسطینی‌ها حمایت کنند. او افزود: این تحولات به حمایت آمریکا، که به نوشته وی آخرین دوست وفادار اسرائیل به شمار می‌رود، نیز آسیب زده است.

این نویسنده در بخش دیگری از مقاله خود به پیامدهای اقتصادی جنگ پرداخت و نوشت که هزینه‌های آن، بدهی رژیم صهیونیستی را به تریلیون‌ها شِکل رسانده است؛ بدهی‌ای که در آینده بر دوش نسل‌های بعدی سنگینی خواهد کرد.

برچسب ها: یحیی سنوار ، اسرائیل  ، جنبش مقاومت اسلامی حماس
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