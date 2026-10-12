حمله روسیه به کشتی حامل تجهیزات نظامی برای ارتش اوکراین

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک کشتی باری که محموله‌های نظامی ارتش اوکراین را به بندر اودسا منتقل می‌کرد، هنگام عبور از دریا هدف قرار گرفت.

به گزارش مهر، براساس این بیانیه، چهار لوکوموتیو مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز در منطقه دنیپروپتروفسک با استفاده از پهپاد هدف قرار گرفت.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک کشتی باری که محموله‌های نظامی ارتش اوکراین را به بندر اودسا منتقل می‌کرد، هنگام عبور از دریا هدف قرار گرفت.

براساس این بیانیه، چهار لوکوموتیو مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز در منطقه دنیپروپتروفسک با استفاده از پهپاد هدف قرار گرفت.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.