رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به مناسبت ۲۰ مهرماه روز ملی مدیریت بحران، بر اهمیت مدیریت علمی، یکپارچه و ریسک‌مبنا در مواجهه با مخاطرات شهری تأکید کرد و گذار از مدیریت حادثه‌محور به مدیریت پیشگیرانه را از اولویت‌های اصلی دانست.

جوان آنلاین: علی نصیری در پیام خود به مناسبت این روز که با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مردادماه سال جاری نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: مدیریت موفق در بحران، بیش از آنکه وابسته به پاسخ در زمان حادثه باشد، به میزان آمادگی و اقدامات پیشگیرانه بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی تهران، این شهر را نیازمند مدیریتی مبتنی بر شناخت مخاطرات و کاهش ریسک دانست که در آن، تاب‌آوری و تداوم خدمات حیاتی در تار و پود برنامه‌ریزی شهری گنجانده شده باشد.

نصیری در ادامه افزود: تاب‌آوری تهران، حاصل همکاری همه‌ جانبه دستگاه‌ها و مشارکت آگاهانه شهروندان است.

وی تأکید کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بهره‌گیری از دانش تخصصی، فناوری و ظرفیت‌های محله‌محور، در مسیر تحقق مدیریت پیشگیرانه حرکت می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران، وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی و عملیاتی، عنوان کرد: هدف نهایی، دستیابی به شهری ایمن و تاب‌آور است که پیش از تبدیل شدن حوادث به بحران، آمادگی‌های لازم را در اختیار دارد.