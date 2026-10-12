بارش و وزش باد شدید در نقاط مختلف کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از پیش‌بینی بارش پراکنده در شمال‌غرب و شمال کشور و وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق طی روزهای آینده خبر داد و گفت: اهواز با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور طی فردا و پس‌فردا خواهند بود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: امروز (۲۰ مهر) در برخی نقاط شمال‌ غرب و شمال کشور، بارش پراکنده و سه‌شنبه (۲۱ مهر) در مناطق شمال‌ غرب، غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، دامنه‌های جنوبی زاگرس و شمال شرق بارش پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: چهارشنبه (۲۲ مهر) در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی، بخش‌هایی از مرکز و شرق و دامنه‌های جنوبی زاگرس، پنجشنبه در مناطق غربی، شمال غرب و جمعه در شمال غرب و مناطق شمالی در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان همچنین در پنج روز آینده در ارتفاعات استان‌های هرمزگان و کرمان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان، در ساعات بعدازظهر و شب رگبار و رعدوبرق و وزَش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه در برخی مناطق شمال شرق و شرق و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شمال غرب، غرب و شرق کشور، پنجشنبه و جمعه در شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۱ مهرماه) کمی ابری در بعضی ساعت‌های غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم در شب افزایش ابر با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی ‌چهار شنبه ( ۲۲ مهرماه) صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.